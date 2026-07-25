ایجاد ۲ مسیر پروازی جدید میان ایران و عراق برای پروازهای اربعین

جوان آنلاین: ابوذر شیرودی گفت: با پیگیریهای مستمر این سازمان و برگزاری نشستهای تخصصی مشترک میان متخصصان اداره کنترل ترافیک هوایی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری و مراقبت پرواز عراق، دو مسیر و نقاط پروازی جدید میان ایران و عراق در جنوب اهواز بهصورت موقت برای بهرهبرداری در ایام اربعین ایجاد شد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: بهرهبرداری از این دو مسیر علاوه بر افزایش ظرفیت تبادل پرواز میان ایران و عراق، و با تسهیل اتصال شبکه پروازی جنوب کشور به عراق ، موجب کوتاهتر شدن مسیر پروازهای جنوبی به مقصد عراق، کاهش زمان پرواز و صرفهجویی در مصرف سوخت مورد نیاز برای انجام پروازهای اربعین خواهد شد.
شیرودی خاطرنشان کرد: مذاکرات تخصصی با طرف عراقی برای استقرار دائمی این دو مسیر پروازی ادامه دارد و در صورت نهایی شدن توافقها، این مسیرها بهصورت دائمی در شبکه پروازی دو کشور مورد استفاده قرار خواهند گرفت.