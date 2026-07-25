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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۷
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شورای سیاست‌گذاری بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» معرفی شدند

سینماحقیقت سیدضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور، محسن برمهانی معاون سیما، محمدباقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مریم جلالی مدیر فرهنگی و معاون سابق وزیر میراث فرهنگی ، مرتضی رزاق کریمی نماینده انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند، ارد زند کارگردان پیشکسوت سینمای مستند، هادی معصوم‌دوست نماینده انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند و محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره، اعضای شورای سیاست گذاری بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» به ریاست رائد فریدزاده هستند.

جوان آنلاین: ، همزمان با معرفی اعضای شورای سیاست گذاری بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، نخستین جلسه این شورا بعد از ظهر چهارشنبه 31 تیرماه در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تشکیل شد و اعضا حکم خود را از رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی دریافت کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، سیدضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور، جامعه شناس، استاد دانشگاه، پژوهشگر، محسن برمهانی معاون سیما، تهیه کننده و کارگردان سینمای مستند، محمدباقر اعلمی مدیر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مریم جلالی مدیر فرهنگی و معاون سابق وزیر میراث فرهنگی، مرتضی رزاق کریمی تهیه‌کننده و نماینده انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند، ارد زند کارگردان سینمای مستند، هادی معصوم دوست کارگردان و نماینده انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند و محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره «سینماحقیقت» اعضای شورای سیاست گذاری نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» به ریاست رائد فریدزاده هستند. 

رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی و رئیس شورای سیاست‌گذاری این دوره در آغاز جلسه گفت: همه ما انتظار داریم جشنواره سینماحقیقت در بیستمین دوره پرشورتر و بالنده تر از ادوار قبل برگزار شود. همه دوستانی که در این جمع حضور دارند به اهمیت جشنواره مستند «سینماحقیقت» واقف هستند به ویژه در این روزهای حساس، اتفاقهایی که از سال پیش و در جنگ دوازده روزه رخ داد تا شهادت رهبری، جنگ رمضان و تشییع تاریخی ایشان، مهم و از منظر مستندنگاری حائز اهمیتند. اگر چنین اتفاق هایی در یک بازه زمانی در هر کشوری رخ بدهد تا سال ها منبع روایت و مستندسازی است، از این دیدگاه مستندسازی و توجه به سینمای مستند و ثبت این وقایع و تاثیر آن بر تاریخ و فرهنگ ایران، اهمیت می یابد. آنچه در بیستمین جشنواره سینماحقیقت رخ می‌دهد، محصور و محدود به این دوره نیست با نگاه به آینده باید به این جشنواره و آثارش توجه کرد.

محمد حمیدی مقدم دبیر بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» در گزارشی اطلاعاتی از ادوار مختلف و نوزدهمین دوره جشنواره ارائه داد، از مهمانان بین‌المللی حاضر در ادوار مختلف صحبت کرد و به جایگاه «سینماحقیقت» در سینمای آسیا اشاره کرد. 

در بخشی از این گزارش حمیدی مقدم گفت: «سینماحقیقت» در این مسیر بیست ساله دستاوردها و افتخارهای فراوانی داشته و تاثیر «سینماحقیقت» بر فیلمسازی مستند مشخص است، اما بیستمین دوره به عنوان یک نقطه عطف و عرصه درخشش باید با ویژه‌برنامه‌ها و رویدادهایی همراه باشد، در شکل برگزاری و نحوه ارائه آثار یا توجه به بخش های مختلف به نوآوری فکر می‌کنیم. در ضمن در این مقطع تاریخی مهم است که تمرکز و توجه ویژه به جنگ دوازده روزه، جنگ رمضان، شهادت رهبر انقلاب و تشییع تاریخی را به عنوان یک رخداد عظیم ملی در نظر بگیریم. سال گذشته در بخش «ایران» این توجه و علاقه‌مندی را نشان دادیم و امسال هم در این بخش، با سه محور جنگ دوازده روزه، جنگ رمضان و رهبر شهید امیدوار به دریافت آثار متنوع و متفاوت هستیم.

محمدرضا بهشتی منفرد مدیر امور مجامع و جشنواره ها در بخش دیگر این مراسم گزارشی از فراخوان این دوره و بخش‌های جشنواره ارائه داد. پس از آن اعضای شورا درباره فراخوان این دوره، ویژگی‌های بخش «ایران»، لزوم توجه ویژه به جنگ رمضان، تشییع رهبر انقلاب و وجوه مختلف شخصیت ایشان صحبت کردند. 

مکان برگزاری جشنواره، وضعیت بودجه، جوایز جشنواره «سینماحقیقت»، لزوم توجه به بخش‌های فنی در سینمای مستند برای ارتقای این بخش‌ها، تاکید بر کیفیت در انتخاب مستندها به ویژه در آثار مربوط به جایزه شهید آوینی، از نکاتی بود که در این جلسه درباره آن صحبت شد.  سیدحجت طباطبایی دستیار رئیس سازمان و سرپرست حوزه ریاست سازمان سینمایی، نادر سروری مهر معاون اداری مالی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، هومن مرادی کرمانی مدیر مستند و محدثه واعظی‌پور مدیر ارتباطات و اطلاع‌رسانی در این جلسه حضور داشتند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» آذرماه امسال به دبیری محمد حمیدی مقدم برگزار می‌شود.

برچسب ها: سینماحقیقت ، جشنواره سینماحقیقت ، سینما
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