جوان آنلاین: متن پیام تسلیت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به شرح زیر است:
«درگذشت هنرمند برجسته، توانا و محبوب سینما، تئاتر و تلویزیون، مرحوم اکبر عبدی، موجب اندوه و تأسف عمیق اینجانب، جامعه هنری و دوستداران فرهنگ این مرز و بوم گردید.
اکبر عبدی از چهرههای ماندگاری بود که هنر را با جان و دل از مردم و برای مردم آموخت. او در طول دههها فعالیت مستمر، با استعدادی کمنظیر و انعطافی شگرف در خلق طیف وسیعی از شخصیتهای کمدی و جدی، آینهای تمامنما از سادگی، صمیمیت و روانشناسیِ لایههای مختلف جامعه ایرانی را به نمایش گذاشت. صداقت، بیان صریح و خصلت مردمی او، نه تنها حلاوت هنر اصیل را به خانهها آورد، بلکه او را به عنصری پرنفوذ در خاطره جمعی این ملت بدل ساخت.
بیشک نقشآفرینیهای بیبدیل و خاطرهساز او از معصومیت و سادگی «باز هم مدرسه ام دیر شد» تا طنز گزنده و ماندگار «آدم برفی»، و از حضورهای اثرگذار دیگر همچون روحانی عارف خوش سخن «رسوایی» و دیگر نقش ها در آثار کمدی و اجتماعی تا همیشه تاریخ در تارک هنر این کشور خواهد درخشید و جای خالی او به سادگی پر نخواهد شد.
اینجانب ضایعه درگذشت این هنرمند فقید را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری کشور و عموم هنردوستان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران واسعه الهی و همنشینی با صالحان، و برای بازماندگان صبوری و آرامش مسئلت دارم.»