ارجاع ۱۲ طرح مربوط به تنگه هرمز به کمیسیون امنیت ملی

جوان آنلاین: عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی طرح مربوط به مدیریت ایران بر تنگه هرمز گفت: در خصوص موضوع مهم و راهبردی تنگه هرمز، ۱۲ طرح شامل ۹ موضوع تنگه و ۳ موضوع اصلاح قانون مناطق دریایی، اعلام وصول شده و توسط هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: این طرح به کمیسیونهای فرعی یعنی کمیسیونهای قضایی برای رسیدگی به موضوع جرمانگاری برای مستنکفین در اجرای قانون، کمیسیون عمران برای رسیدگی و اظهارنظر در خصوص بحث حملونقل و ناوبریهای دریایی و کمیسیون اقتصادی برای رسیدگی به بحث درآمدهای حاصل از مدیریت و اظهارنظر در خصوص ایجاد صندوق تأمین مالی مشترک ارجاع شده است.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: این طرحها با عناوین مختلف ثبت شده که عمده آنها موضوع «مدیریت راهبردی تنگه هرمز و خلیج فارس» است؛ در هفته جاری ۱۲ طرح با یکدیگر ادغام و مورد رسیدگی قرار میگیرد و سپس گزارش آن در قالب طرحی واحد به هیأت رئیسه مجلس جهت بررسی در صحن ارجاع خواهد شد.