ارجاع ۱۲ طرح مربوط به تنگه هرمز به کمیسیون امنیت ملی

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از ارجاع ۱۲ طرح مربوط به مدیریت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خبر داد.

جوان آنلاین: عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی طرح مربوط به مدیریت ایران بر تنگه هرمز گفت: در خصوص موضوع مهم و راهبردی تنگه هرمز، ۱۲ طرح شامل ۹ موضوع تنگه و ۳ موضوع اصلاح قانون مناطق دریایی، اعلام وصول شده و توسط هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: این طرح به کمیسیون‌های فرعی یعنی کمیسیون‌های قضایی برای رسیدگی به موضوع جرم‌انگاری برای مستنکفین در اجرای قانون، کمیسیون عمران برای رسیدگی و اظهارنظر در خصوص بحث حمل‌ونقل و ناوبری‌های دریایی و کمیسیون اقتصادی برای رسیدگی به بحث درآمدهای حاصل از مدیریت و اظهارنظر در خصوص ایجاد صندوق تأمین مالی مشترک ارجاع شده است.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: این طرح‌ها با عناوین مختلف ثبت شده که عمده آن‌ها موضوع «مدیریت راهبردی تنگه هرمز و خلیج فارس» است؛ در هفته جاری ۱۲ طرح با یکدیگر ادغام و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و سپس گزارش آن در قالب طرحی واحد به هیأت رئیسه مجلس جهت بررسی در صحن ارجاع خواهد شد.