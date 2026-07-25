جوان آنلاین: پرویز سروری اظهار کرد: تمامی مراحل اداری و اجرایی خرید هزار و ۱۱۸ واگن مترو انجام شده است، قرار بود اولین محمولهها پیش از وقوع جنگ وارد کشور شود، اما به دلیل شرایط بحرانی، این روند متوقف شد.
به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: در حال حاضر معاونت حمل و نقل شهرداری تهران در حال بررسی مسیرهای جایگزین از طریق کشورهای دیگر است تا این تجهیزات به کشورمان منتقل شوند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد تقویت ناوگان اتوبوسرانی افزود: علاوه بر ۵۰۰ اتوبوس برقی که پیشتر وارد شد، در تلاش هستیم تا ۲ هزار دستگاه اتوبوس دیگر را به ناوگان اضافه کنیم.
به گفته وی همچنین اتوبوسهای دوکابین در مرحله بارگیری و اتوبوسهای متروباس (که برای نخستین بار وارد ایران میشوند) در مرحله انتقال هستند.
سروری افزود: در کنار واردات، قراردادهای داخلی با خودروسازان نیز در دستور کار است تا این اقدامات منجر به شکوفایی واقعی حمل و نقل عمومی در کشور به ویژه کلانشهرها از جمله پایتخت شود، اگر جنگ نبود محمولههای مرحله اول تاکنون وارد کشور شده بودند که متاسفانه وقوع جنگ اینم فرایند را متوقف کرد و اکنون در تلاشیم تا هر چه زودتر این ناوگان را وارد کشور کنیم.