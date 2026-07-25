اعلام نرخ کرایه مسیرهای اربعین از مرزهای ایران تا شهرهای زیارتی عراق

معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران نرخ تقریبی جابه‌جایی زائران اربعین از مرزهای مهران، شلمچه و خسروی به مقصد نجف و کربلا با انواع وسایل نقلیه را اعلام کرد.

جوان آنلاین: لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، اعلام کرد نرخ کرایه خودروهای سواری، ون و اتوبوس در مسیرهای منتهی به مرزهای مهران، شلمچه و خسروی به مقصد نجف و کربلا به‌صورت بازه قیمتی تعیین شده است.

به گزارش مهر، در مسیر مهران-نجف کرایه سواری ۲۰ تا ۳۰ هزار دینار، ون ۱۵ تا ۱۸ هزار دینار و اتوبوس ۱۰ تا ۱۳ هزار دینار است.

در مسیر مهران-کربلا کرایه سواری ۲۵ تا ۳۰ هزار دینار، ون ۱۳ تا ۱۵ هزار دینار و اتوبوس ۸ تا ۱۲ هزار دینار اعلام شده است.

در مسیر شلمچه-نجف کرایه سواری ۲۵ تا ۳۰ هزار دینار، ون ۱۵ تا ۱۷ هزار دینار و اتوبوس ۱۰ تا ۱۳ هزار دینار تعیین شده است.

در مسیر شلمچه-کربلا نیز کرایه سواری ۲۵ تا ۳۵ هزار دینار، ون ۲۲ تا ۲۵ هزار دینار و اتوبوس ۱۸ تا ۲۰ هزار دینار است.

همچنین در مسیر خسروی-نجف کرایه سواری ۲۵ تا ۳۰ هزار دینار، ون ۱۵ تا ۲۰ هزار دینار و اتوبوس ۱۲ تا ۱۶ هزار دینار و در مسیر خسروی-کربلا کرایه سواری ۲۲ تا ۲۸ هزار دینار، ون ۱۵ تا ۱۸ هزار دینار و اتوبوس ۱۰ تا ۱۵ هزار دینار اعلام شده است.

بر اساس اعلام شهرداری تهران، این نرخ‌ها تقریبی بوده و با توجه به شرایط و زمان سفر ممکن است تغییر کند.