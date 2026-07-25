با توجه به محدودیت منابع آبی در استان، استفاده از پسابهای تصفیهشده به عنوان یک راهکار جایگزین و پایدار برای تأمین نیاز آبی طرحهای زراعت چوب در اولویت قرار گرفته است. در همین راستا، پس از انجام مطالعات پایه توسط اداره مهندسی و مطالعات بازدیدی با حضور مسئول طرح ملی زراعت چوب سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از تصفیهخانه فاضلاب کرج انجام شد. هدف از این بازدید، بررسی زیرساختها و بسترسازی برای مشارکت فعال صنایع بزرگ چوب و کاغذ در طرحهای زراعت چوب استان بوده است.
در ادامه این بازدید، وضعیت تولید نهالهای سریعالرشد در نهالستان بزرگ کرج و همچنین اجرای طرحهای زراعت چوب تلفیقی با محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی در شهرستان چهارباغ، مورد پایش و ارزیابی فنی قرار گرفت.وحید علیجانی، رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری استان، در پایان این بازدید با اشاره به تعهد اجرای ۲۰۰ هکتار زراعت چوب در سالجاری تصریح کرد: تولید نهالهای سریعالرشد و اصلاحشدۀ صنوبر در نهالستان بزرگ کرج با هدف تأمین نیاز متقاضیان صورت گرفته است.
وی افزود: تمامی علاقمندان و فعالان این حوزه میتوانند با مراجعه به ادارات منابعطبیعی و آبخیزداری شهرستانهای تابعه، ضمن دریافت مشاورههای فنی، از سهمیه نهال رایگان نیز بهرهمند شوند.