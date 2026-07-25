این واحد تولیدی که در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار خسارت شده بود، با انجام عملیات بازسازی و نوسازی، فعالیت خود را از سر گرفت. راهاندازی مجدد این مجموعه با سرمایهگذاری بیش از ۲ همت، زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۲۰۰ نفر را فراهم کرده و گامی مهم در مسیر تقویت تولید ملی و ارتقای ظرفیت صنعت داروسازی کشور به شمار میرود.
شرکت «درمانیاب دارو» در حوزه تولید انواع مکملهای دارویی و غذایی انسانی، داروهای تنفسی، داروهای قلبی و داروهای مؤثر بر کنترل قند خون فعالیت میکند و بهعنوان یکی از واحدهای راهبردی صنعت داروسازی استان البرز، نقش مهمی در تأمین نیازهای دارویی کشور، توسعه تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات ایفا میکند.
این شرکت دانشبنیان همچنین بهعنوان نخستین تولیدکننده داروی «رسفرا (Resmetirom)» در ایران شناخته میشود. این دارو که بهتازگی موفق به دریافت تأییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) شده، در حال حاضر تنها داروی مورد تأیید این سازمان برای درمان کبد چرب (MASH/NASH) به شمار میرود و تولید آن در داخل کشور، گامی ارزشمند در توسعه فناوریهای نوین دارویی و ارتقای توانمندی صنعت داروسازی ایران محسوب میشود.
ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز نیز با رویکرد حمایت از واحدهای تولیدی، رفع موانع و تسریع در بازسازی صنایع آسیبدیده، بازگشت این مجموعه به مدار تولید را در اولویت برنامههای خود قرار داده و آن را در راستای تحقق سیاستهای حمایت از تولید و سرمایهگذاری ارزیابی میکند.