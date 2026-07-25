همزمان با سفر محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری به استان البرز، با حضور وی، مجتبی عبداللهی استاندار البرز و دکتر محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، شرکت «درمان‌یاب دارو» پس از بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده و با اولویت و پیگیری اداره‌کل صمت استان، بار دیگر به بهره‌برداری رسید.

این واحد تولیدی که در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار خسارت شده بود، با انجام عملیات بازسازی و نوسازی، فعالیت خود را از سر گرفت. راه‌اندازی مجدد این مجموعه با سرمایه‌گذاری بیش از ۲ همت، زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۲۰۰ نفر را فراهم کرده و گامی مهم در مسیر تقویت تولید ملی و ارتقای ظرفیت صنعت داروسازی کشور به شمار می‌رود.

شرکت «درمان‌یاب دارو» در حوزه تولید انواع مکمل‌های دارویی و غذایی انسانی، داروهای تنفسی، داروهای قلبی و داروهای مؤثر بر کنترل قند خون فعالیت می‌کند و به‌عنوان یکی از واحدهای راهبردی صنعت داروسازی استان البرز، نقش مهمی در تأمین نیازهای دارویی کشور، توسعه تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات ایفا می‌کند.

این شرکت دانش‌بنیان همچنین به‌عنوان نخستین تولیدکننده داروی «رسفرا (Resmetirom)» در ایران شناخته می‌شود. این دارو که به‌تازگی موفق به دریافت تأییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) شده، در حال حاضر تنها داروی مورد تأیید این سازمان برای درمان کبد چرب (MASH/NASH) به شمار می‌رود و تولید آن در داخل کشور، گامی ارزشمند در توسعه فناوری‌های نوین دارویی و ارتقای توانمندی صنعت داروسازی ایران محسوب می‌شود.

اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز نیز با رویکرد حمایت از واحدهای تولیدی، رفع موانع و تسریع در بازسازی صنایع آسیب‌دیده، بازگشت این مجموعه به مدار تولید را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و آن را در راستای تحقق سیاست‌های حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌کند.