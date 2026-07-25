جوان آنلاین: ۵۸ درصد ثبتنامکنندگان آقا و ۴۲ درصد بانوان هستند و استانهای تهران، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین متقاضیان را به خود اختصاص دادهاند.
بر اساس این آمار، ۵۸ درصد زائران مرز مهران، ۲۴ درصد شلمچه، ۱۱ درصد خسروی، ۴ درصد چذابه و ۲ درصد مسیر هوایی را انتخاب کردهاند.
ثبتنام در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir انجام میشود و زائران با ثبتنام در این سامانه از پوشش بیمهای پیشبینیشده بهرهمند میشوند.
همچنین توصیه میشود برای پیشگیری از مفقودی وسایل، QR Code اختصاصی درجشده برای شناسایی و بازگرداندن وسایل، چاپ و همراه آنها نصب شود.