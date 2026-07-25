کد خبر: 1370643
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۶
البرز » اجتماعي
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز :

استان البرز با تکمیل کریدور جنوبی به استانداردهای جهانی حمل‌ونقل نزدیک می‌شود

کرج معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با تشریح مهم‌ترین دستاوردها و برنامه‌های عمرانی دولت در این استان، از پیشرفت پروژه‌های راه، آموزش، مسکن، بهداشت و گردشگری خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از کنارگذر شمالی و اجرای کریدور جنوبی البرز، بخش قابل توجهی از گره ترافیکی کشور برطرف می‌شود و استان به شاخص‌های استاندارد در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل نزدیک خواهد شد.
علی صفری در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با ارائه گزارشی از مهم‌ترین اقدامات عمرانی و زیرساختی دولت در البرز، اظهار کرد: البرز با وجود وسعت اندک، یکی از راهبردی‌ترین استان‌های کشور در حوزه حمل‌ونقل محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که حدود ۱۴ درصد از جاده‌های کشور در این استان قرار گرفته و ۲۸ درصد از ترافیک ملی از محورهای البرز عبور می‌کند.
وی با اشاره به بازدید انجام‌شده از پروژه کنارگذر شمالی البرز افزود: بهره‌برداری از این پروژه ملی می‌تواند سهم قابل توجهی در کاهش بار ترافیکی استان داشته باشد و پیش‌بینی می‌شود حجم ترافیک عبوری از البرز تا حدود ۵۰ درصد کاهش یابد.
صفری در ادامه از کریدور جنوبی البرز به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های آینده استان یاد کرد و گفت: این پروژه هم‌اکنون در انتظار اخذ ماده ۲۳ است و با تحقق آن، بخش مهمی از مشکلات زیرساختی حمل‌ونقل استان مرتفع خواهد شد. اجرای این کریدور، البرز را به شاخص‌های استاندارد جهانی در حوزه شبکه ارتباطی و جابه‌جایی نزدیک می‌کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به ویژگی‌های جمعیتی استان خاطرنشان کرد: البرز به دلیل تراکم بالای جمعیت و مهاجرپذیر بودن، همواره با فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های عمرانی مواجه بوده و به همین دلیل توسعه متوازن زیرساخت‌ها به یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان تبدیل شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای نهضت عدالت آموزشی اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت، احداث یک‌هزار و ۳۰۰ کلاس درس برای استان البرز پیش‌بینی شده بود که تاکنون ۵۷۰ کلاس درس احداث شده و ۵۳۰ کلاس دیگر نیز تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.
صفری ادامه داد: در این طرح دو هدف اساسی دنبال شد؛ نخست کاهش تراکم کلاس‌های درس به کمتر از ۳۵ دانش‌آموز که امروز این شاخص در البرز به ۲۹ دانش‌آموز در هر کلاس رسیده است و دوم افزایش سرانه فضای آموزشی که اکنون به ۳.۷۵ مترمربع برای هر دانش‌آموز رسیده و با بهره‌برداری از پروژه‌های در دست اجرا، این شاخص به میانگین کشوری نزدیک خواهد شد.
وی در حوزه بهداشت و درمان نیز با اشاره به سیاست‌های استاندار البرز برای ارتقای سطح خدمات سلامت گفت: رویکرد استان توسعه خدمات درمانی تخصصی و فوق‌تخصصی و حرکت به سمت ارائه خدمات در سطوح بالاتر درمان است تا شهروندان بتوانند بدون نیاز به مراجعه به سایر استان‌ها از خدمات تخصصی بهره‌مند شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز همچنین از تغییر رویکرد توسعه گردشگری استان خبر داد و اظهار کرد: سیاست مدیریت استان این است که البرز از یک معبر گردشگری به یک مقصد گردشگری تبدیل شود. در همین راستا توسعه مناطق نمونه گردشگری از جمله طالقان و محورهای گردشگری استان در دستور کار قرار گرفته است.
صفری در ادامه با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن بیان کرد: هم‌اکنون ۸۰۰ واحد مسکونی آماده واگذاری است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری ۴ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن به متقاضیان تحویل شود.
وی همچنین از برنامه‌ریزی برای بهسازی راه‌های روستایی خبر داد و افزود: در حال حاضر حدود ۶۵ کیلومتر راه خاکی در روستاهای استان باقی مانده که با اجرای عملیات آسفالت و بهسازی، تا پایان برنامه پیش‌بینی‌شده هیچ راه خاکی در روستاهای البرز باقی نخواهد ماند.
صفری در پایان تأکید کرد: مجموعه اقدامات عمرانی در البرز با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، توسعه متوازن زیرساخت‌ها و جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی استان در حال اجراست و مدیریت استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، مسیر توسعه پایدار البرز را با جدیت دنبال می‌کند.
برچسب ها: البرز ، کرج ، استانداری البرز
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