خادمان ایمنی شهر کرج به مرز مهران اعزام شدند

جابر خوشگرد در مراسم بدرقه تیم عملیاتی آتش نشانی کرج، اظهار کرد: در راستای خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(علیه السلام) و مشارکت در تامین ایمنی این حماسه عظیم مردمی، تیم عملیاتی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج، تشکیل شده از ۱۰ آتشنشان مجرب به همراه ۲ دستگاه خودروی عملیاتی سنگین و یک دستگاه خودروی سبک به مرز مهران اعزام شدند.
وی با اشاره به حضور رئیس شورای اسلامی شهر کرج و فرمانده سپاه ناحیه امام حسین(ع) در مراسم بدرقه این تیم عملیاتی، افزود: آتشنشانان کرجی از یکم تا ۱۶ مردادماه در مرز مهران مستقر خواهند بود.
خوشگرد با اشاره به اهمیت این ماموریت گفت: حضور نیروهای تخصصی آتشنشانی در مسیرهای منتهی به مرز مهران، با هدف ارتقای سطح ایمنی، پیشگیری از حوادث احتمالی و ایجاد آرامش خاطر برای زائران اربعین حسینی(ع) انجام میشود.
وی اضافه کرد: آتشنشانان اعزامی با بهرهگیری از دانش، تجربه و تجهیزات عملیاتی، در کنار سایر دستگاههای خدمترسان حضور خواهند داشت تا در صورت نیاز، خدمات امدادی و ایمنی لازم را به زائران ارائه کنند.
مسعود محمدی، رئیس شورای اسلامی شهر کرج در مراسم بدرقه این تیم عملیاتی با قدردانی از تلاشهای آتشنشانان بیان داشت: حضور آتشنشانان در مسیر خدمت به زائران اربعین، اقدامی ارزشمند و جلوهای از روحیه ایثار، مسئولیتپذیری و خدمت بیمنت است.
سرهنگ پاسدار علی شعبانی فرمانده سپاه ناحیه امام حسین(علیه السلام) نیز با تقدیر از حضور آتشنشانان کرجی در این مأموریت گفت: خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا(ع) توفیق بزرگی است و این حضور، نشاندهنده روحیه جهادی و آمادگی نیروهای خدوم آتشنشانی برای خدمت به مردم است.
در پایان، آتشنشانان کرجی با بدرقه مسئولان و مدیران سازمان، عازم مرز مهران شدند تا در ایام اربعین حسینی، در کنار دیگر خادمان این حماسه عظیم، نقشآفرین تامین ایمنی و آرامش زائران باشند.