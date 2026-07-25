مسعود محمدی ، رئیس شورای اسلامی شهر کرج و سرهنگ پاسدار علی شعبانی، فرمانده سپاه ناحیه امام حسین(ع) با حضور در سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج، ضمن دیدار با رئیس، معاونان و جمعی از آتشنشانان و کارکنان، با اهدای لوح سپاس از خدمات، ایثار و تلاشهای شبانهروزی آنان در دوران جنگ رمضان قدردانی کردند.
مسعود محمدی در این مراسم با اشاره به نقش ارزشمند آتشنشانان در شرایط حساس اظهار کرد: آتشنشانان همواره در خط مقدم خدمت به مردم حضور دارند و در دوران جنگ رمضان نیز با روحیه ایثار، مسئولیتپذیری و آمادگی کامل، امنیت و آرامش شهروندان را حفظ کردند که این تلاشها شایسته تقدیر و قدردانی است.
رئیس شورای اسلامی شهر کرج گفت: مجموعه مدیریت شهری کرج همواره قدردان زحمات نیروهای خدوم آتشنشانی بوده و حمایت از این مجموعه برای ارتقای توان عملیاتی و خدمترسانی مطلوبتر به شهروندان را وظیفه خود میداند.
سرهنگ پاسدار علی شعبانی نیز با تجلیل از عملکرد آتشنشانان بیان داشت: حضور موثر و فداکارانه آتشنشانان در شرایط دشوار، نشاندهنده روحیه جهادی و تعهد این عزیزان به خدمترسانی است. نیروهای آتشنشانی با ایثار و از خودگذشتگی، همواره در کنار مردم بوده و برای حفظ جان و امنیت جامعه تلاش میکنند.
وی افزود: این مجاهدتها و خدمات ارزشمند، جلوهای از فرهنگ خدمت بیمنت و مسئولیتپذیری است که باید مورد توجه و تقدیر قرار گیرد.
جابر خوشگرد، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج نیز در این مراسم ضمن قدردانی از حضور رئیس شورای اسلامی شهر کرج و فرمانده سپاه ناحیه امام حسین(ع)، اظهار کرد: حضور و حمایت مسئولان از مجموعه آتشنشانی، موجب دلگرمی و افزایش انگیزه خدمت در میان آتشنشانان و کارکنان سازمان است. نیروهای عملیاتی و پشتیبانی سازمان در دوران جنگ رمضان با تکیه بر تعهد سازمانی، روحیه ایثار و احساس مسئولیت، در مسیر حفظ ایمنی و آرامش شهروندان انجام وظیفه کردند و این موفقیت حاصل تلاش جمعی خانواده بزرگ آتشنشانی است.
وی اضافه کرد: آتشنشانی کرج همواره تلاش کرده است با ارتقای آمادگی عملیاتی، بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و تکیه بر دانش و تجربه کارکنان خود، در شرایط مختلف پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد و این مسیر با قوت و جدیت ادامه خواهد داشت.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس از آتشنشانان و کارکنان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج به پاس تلاشها و خدمات ارزنده آنان در دوران جنگ رمضان تجلیل به عمل آمد.