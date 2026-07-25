کد خبر: 1370635
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۰
البرز » اجتماعي

قرارگیری طرح‌های بزرگ و اثرگذار ملی در اولویت‌ جذب مشارکت‌های سرمایه‌گذاری

کرج رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری کرج از تغییر رویکرد اجرای پروژه‌های خُرد به سمت طرح‌های بزرگ و اثرگذار ملی خبر داد.

منوچهر خسروزاده در نشست راهبردی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری کرج، با تاکید بر تغییر رویکردها از پروژه‌های خُرد به سمت طرح‌های بزرگ و اثرگذار ملی، اظهار کرد: کرج از ظرفیت‌های بی‌نظیری برای جذب سرمایه‌گذاران تراز اول برخوردار است و هدف ما در این دوره، تبدیل سازمان به پیشرانِ توسعه و موتور محرک اقتصادی شهر است.

وی، موضوعاتی نظیر تثبیت امنیت تضامین مالی، هوشمندسازی سیستم‌های املاک و دارایی‌ها و تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌های کلیدی را در اولویت ارتقای زیرساخت‌های مدیریتی دانست.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری کرج با تاکید بر انضباط اداری و هم‌افزایی بین‌بخشی میان حوزه‌های شهرسازی، حقوقی و مالی، گفت: با برگزاری کارگروه‌های تخصصی، موانع موجود بر سر راه پروژه‌های در جریان، با قید فوریت و از طریق راهکارهای قانونی قابل رفع است تا مسیر برای مشارکت‌های جدید هموار شود.

شایان ذکر است نشست راهبردی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری کرج با هدف چشم‌انداز جدید توسعه اقتصادی شهر با تمرکز بر جذب مشارکت‌های کلان‌شهری و ارتقای زیرساخت‌های مدیریتی برای خروج از مدل‌های سنتی و گذار به سوی مدل‌های نوین مشارکت برگزار شد.

برچسب ها: البرز ، کرج ، شهرداری کرج
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