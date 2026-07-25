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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۴
سیاست » اخبار کلی

نخستین دستور مجلس در سال ۱۴۰۵/ لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین المللی بررسی می‌شود

مجلس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نخستین دستوری که در سال ۱۴۰۵ و پس از جنگ ۴۰ روزه منتشر شد، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین المللی را بحث و بررسی خواهند کرد.

جوان آنلاین: نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بیست و دوم تیر، پس از ۱۴۶ روز برگزار شد و نمایندگان در این جلسه با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس موافقت کردند که طبق آن در صورت تشخیص هیأت‌رئیسه مجلس، جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌تواند علاوه بر صحن اصلی، در مکانی دیگر یا به‌صورت مجازی نیز برگزار شود.

پس از مصوبه مجلس و تأیید شورای نگهبان، نخستین دستور جلسات مجلس شورای اسلامی پس از دوران جنگ ۴۰ روزه منتشر شد و قرار است این هفته و روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه(۴ تا ۶ مردادماه)، صحن مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان تشکیل شود و طرح‌ها و لولیح مختلف را بحث و بررسی کنند.

البته از زمان آتش بس، کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در بیش از ۲۰۰ جلسه به صورت منظم با دعوت از مسئولان، وزرا و برخی مقامات لشکری و کشوری جلسات خود را برگزار می‌کردند.

همچنین در این مدت، مجلس به صورت وبیناری با حضور حداکثر نمایندگان و وزرای "جهادکشاورزی"، "تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی"، "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"، "راه و شهرسازی"، "نفت"، "آموزش و پرورش" و "صنعت، معدن و تجارت" جلسات خود را برگزار کرد.

بر همین اساس در این هفته گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین المللی و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها در دستور کار قرار دارد.

در نخستین دستور جلسات مجلس در سال ۱۴۰۵، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی و گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی نیز برای دستور این هفته جلسات مجلس پیش بینی شده است.

در این هفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم‌بنیا و دارای معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشرشده را بحث و بررسی کنند.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره (۱)ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی و گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت‌نامه دوجانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و اندونزی نیز در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

در این هفته بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه عضویت ایران در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه و گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت‌نامه شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز بین ایران و روسیه و همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه پروتکل همکاری مراجع مرزبانی الحاقی به موافقت‌نامه امنیت در دریای خزر در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته جاری قرار است گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه موافقت‌نامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر و گزارش همین کمیسیون درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری و گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه تصویب کنوانسیون سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی را بحث و بررسی کنند.

برچسب ها: مجلس ، مجلس شورای اسلامی ، لایحه
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