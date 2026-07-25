کد خبر: 1370610
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۵
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ترافیک سنگین در محور هراز و ورودی‌های تهران

ترافیک جانشین پلیس راه فراجا با تشریح آخرین وضعیت جاده‌های کشور از ترافیک سنگین در محور هراز و برخی آزادراه‌ها و محورهای منتهی به تهران خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ سیاوش محبی، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: هم‌اکنون در محور هراز در مسیر رفت و برگشت و محدوده سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین صبحگاهی جریان دارد.

وی افزود: در آزادراه قزوین - کرج - تهران نیز حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین محدوده وردآورد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه - تهران نیز حدفاصل نسیم‌شهر تا عوارضی تهران، ترافیک سنگین صبحگاهی برقرار است. همچنین در محور شهریار - تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین - تهران محدوده قلعه‌نو، ترافیک سنگین مشاهده می‌شود.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت سایر محورهای شمالی گفت: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و در حال حاضر هیچ‌گونه مداخلات جوی در محورهای شمالی گزارش نشده است.

وی همچنین از تداوم انسداد یکی از محورهای شریانی کشور خبر داد و افزود: محور بندرعباس - لار در محدوده کلمت‌علی همچنان مسدود است و رانندگان باید از مسیر جایگزین کهورستان - منبع آب - بندرعباس برای تردد استفاده کنند.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را بررسی کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از شتاب‌زدگی و عجله در رانندگی خودداری کنند.

برچسب ها: ترافیک ، ترافیک سنگین ، جاده
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