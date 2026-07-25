کد خبر: 1370598
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۵
سیاست » اخبار کلی

ایران: هدف قرار دادن عامدانه دو شناور ایرانی از سوی آمریکا جنایت جنگی است

سازمان ملل متحد سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت تاکید کرد: هدف قرار دادن عمدی شناور‌هایی که صرفاً برای انجام عملیات جست‌و‌جو و نجات دریایی اختصاص یافته‌اند، نقض فاحش حقوق بین‌الملل است.

جوان آنلاین: غلامحسین درزی سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره ای شورای امنیت گفت: در نخستین ساعات روز ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶، آمریکا به‌طور عمدی دو شناور جست‌وجو و نجات دریایی جمهوری اسلامی ایران، «ناجی-۱۵» و «ناجی-۱۶»، را که در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در استان هرمزگان مشغول فعالیت بودند، هدف حمله قرار داد.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل افزود: هدف قرار دادن عمدی شناورهایی که صرفاً برای انجام عملیات جست‌وجو و نجات دریایی اختصاص یافته‌اند، نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل دریاها محسوب می‌شود. این شناورها وظیفه‌ای کاملا بشردوستانه بر عهده دارند و ماموریت انحصاری آنان نجات جان افراد گرفتار در دریا است.

درزی تصریح کرد: شناورهای «ناجی-۱۵» و «ناجی-۱۶» مشمول این حمایت هستند و در زمان حمله در هیچ‌گونه فعالیت نظامی یا مشارکت مستقیم در مخاصمات شرکت نداشتند. از این‌رو، هدف قرار دادن عمدی آنها نقضی جدی و آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه بوده و مصداق جنایت جنگی است.

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل گفت: آمریکا با هدف قرار دادن عامدانه تجهیزات بشردوستانه جست‌وجو و نجات دریایی، نه تنها جان نیروهای امداد و نجات را به مخاطره انداخته، بلکه امنیت تمامی دریانوردان نیازمند کمک، صرف‌نظر از تابعیت آنان، را نیز در معرض خطر قرار داده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، متن کامل نامه سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، «آرسنیو دومینگز» دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی، و روسای شورای امنیت سازمان ملل و نیز رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بنا به دستور دولت متبوعم و در ادامه نامه‌های پیشین، از جمله نامه‌های مورخ ۱۶، ۱۷ و ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶، در خصوص تداوم اقدامات تجاوزکارانه و نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل از سوی ایالات متحده آمریکا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، مایلم توجه فوری جنابعالی و اعضای محترم شورای امنیت را به نقضی فاحش دیگر از حقوق بین‌الملل بشردوستانه که توسط آمریکا علیه شناورها و تجهیزات بشردوستانه جست‌وجو و نجات دریایی جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یافته است، جلب نمایم.

در نخستین ساعات روز ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶، آمریکا به‌طور عمدی دو شناور جست‌وجو و نجات دریایی جمهوری اسلامی ایران، «ناجی-۱۵» و «ناجی-۱۶»، را که در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در استان هرمزگان مشغول فعالیت بودند، هدف حمله قرار داد.

بنا بر اعلام مراجع ذی‌صلاح دریایی جمهوری اسلامی ایران، این شناورها صرفا در حال انجام ماموریت‌های بشردوستانه جست‌وجو و نجات بودند و در نتیجه این حمله، خسارات قابل توجهی متحمل شدند.

این حادثه، موردی استثنایی نبوده است. از زمان آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، شناورهای جست‌وجو و نجات و آمبولانس‌های دریایی ایران که منحصرا در ماموریت‌های انسان‌دوستانه و نجات جان افراد فعالیت داشته‌اند، بارها هدف حمله قرار گرفته‌اند؛ امری که بیانگر الگویی نگران‌کننده از حملات عمدی علیه تجهیزات و امکانات بشردوستانه‌ای است که بر اساس حقوق بین‌الملل از حمایت ویژه برخوردارند.

هدف قرار دادن عمدی شناورهایی که صرفا برای انجام عملیات جست‌وجو و نجات دریایی اختصاص یافته‌اند، نقضی فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل دریاها محسوب می‌شود. این شناورها وظیفه‌ای کاملا بشردوستانه بر عهده دارند و ماموریت انحصاری آنان نجات جان افراد گرفتار در دریا است.

ماده ۲۷ کنوانسیون دوم ژنو مصوب ۱۹۴۹ تصریح می‌کند که قایق‌ها و شناورهای کوچک مورد استفاده دولت‌ها یا موسسات رسمی امداد و نجات ساحلی باید مورد احترام قرار گرفته و از حمایت برخوردار باشند.

شناورهای «ناجی-۱۵» و «ناجی-۱۶» مشمول این حمایت هستند و در زمان حمله در هیچ‌گونه فعالیت نظامی یا مشارکت مستقیم در مخاصمات شرکت نداشتند. از این‌رو، هدف قرار دادن عمدی آنها نقضی جدی و آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه بوده و مصداق جنایت جنگی است.

آمریکا با هدف قرار دادن عامدانه تجهیزات بشردوستانه جست‌وجو و نجات دریایی، نه تنها جان نیروهای امداد و نجات را به مخاطره انداخته، بلکه امنیت تمامی دریانوردان نیازمند کمک، صرف‌نظر از تابعیت آنان، را نیز در معرض خطر قرار داده است.

چنین رفتاری، بنیان نظام حقوقی بین‌المللی را که برای حمایت از عملیات بشردوستانه و تضمین ایمنی کشتیرانی در دریا ایجاد شده است، به‌طور جدی تضعیف می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران این جنایت هولناک جنگی را با قاطعیت محکوم کرده و آمریکا را مسئول کامل تمامی پیامدهای ناشی از این اقدام غیرقانونی می‌داند.

جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت می‌خواهد در چارچوب مسئولیت اولیه خود بر اساس منشور ملل متحد، این نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه را به‌صراحت محکوم کند، نسبت به پاسخگو ساختن کامل عاملان آن اقدام نماید و تدابیر موثر لازم را برای جلوگیری از تکرار حملات علیه شناورها، تجهیزات و کارکنان مأموریت‌های بشردوستانه دریایی اتخاذ کند.

جمهوری اسلامی ایران همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست می‌کند این اقدام غیرقانونی را محکوم کرده و با جلب مشارکت نهادهای ذی‌ربط، از جمله سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC)، زمینه احترام کامل به حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تضمین حمایت از خدمات جست‌وجو و نجات دریایی را فراهم سازد.

جمهوری اسلامی ایران همچنان، در اجرای تعهدات بین‌المللی خود، خدمات جست‌وجو و نجات دریایی را به‌صورت ایمن، مستمر و بدون هیچ‌گونه تبعیض، در اختیار تمامی افراد گرفتار در دریا قرار خواهد داد. هیچ اقدام تجاوزکارانه‌ای جمهوری اسلامی ایران را از انجام مسوولیت‌های بشردوستانه خود باز نخواهد داشت و اراده آن را در صیانت از جان انسان‌ها در دریا تضعیف نخواهد کرد.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمائید این نامه به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت منتشر و توزیع شود.

برچسب ها: سازمان ملل متحد ، شورای امنیت ، شناور
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

بدون شرح

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

کلنگ بمب را می‌زنید!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

مرز‌های هوشمند با «سامانه سجاد»

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

انتقام فوتبال از سیاست

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

جغرافیای تنگه گویا است

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

صلح می‌خواهید باید بجنگید!

بمثل ما اعتد وا

مراقب چوپان خائن تنگه باشیم

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

مزاحمت ترامپ برای تماشاگران فینال جام جهانی/ تدابیر امنیتی بی‌سابقه و صف‌های ۲ ساعته!

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

غبیشاوی مربی استقلال شد

«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد

مرگ دروغین برای فریب طلبکاران + گفت‌وگو با متهم

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

لاروخا شایسته قهرمانی 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار