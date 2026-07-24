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تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
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وزیر میراث فرهنگی در واکنش به درگذشت استاد شیرمحمد اسپندار:

ایران یکی از گنجینه‌های میراث فرهنگی ناملموس خود را از دست داد 

1 وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با صدور پیامی در پی درگذشت استاد شیرمحمد اسپندار، خنیاگر نامدار موسیقی نواحی ایران و استاد بی‌بدیل دونلی، این ضایعه را فقدان یکی از زنده‌ترین گنجینه‌های میراث فرهنگی ناملموس کشور توصیف کرد

جوان آنلاین: وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با صدور پیامی در پی درگذشت استاد شیرمحمد اسپندار، خنیاگر نامدار موسیقی نواحی ایران و استاد بی‌بدیل دونلی، این ضایعه را فقدان یکی از زنده‌ترین گنجینه‌های میراث فرهنگی ناملموس کشور توصیف کرد و گفت: استاد اسپندار با هنر کم‌نظیر خود، صدای فرهنگ، هویت و زیست تاریخی مردم سیستان و بلوچستان را به ایران و جهان رساند. 
 سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پی درگذشت استاد شیرمحمد اسپندار، هنرمند نامدار موسیقی سیستان و بلوچستان و خنیاگر برجسته دونلی، با صدور پیامی این ضایعه را به مردم فرهنگ‌دوست سیستان و بلوچستان، جامعه هنری کشور، دوستداران موسیقی نواحی و خانواده آن زنده‌یاد تسلیت گفت. 
در پیام وزیر میراث فرهنگی آمده است: درگذشت استاد شیرمحمد اسپندار، هنرمند نامدار موسیقی سیستان و بلوچستان و خنیاگر بی‌بدیل دونلی موجب تأثر و اندوه عمیق شد. صالحی‌امیری با توصیف جایگاه ممتاز این هنرمند فقید در صیانت از میراث فرهنگی ناملموس ایران تأکید کرد: استاد اسپندار بخشی زنده از حافظه فرهنگی ایران، روایتگر رنج‌ها، شادی‌ها، آیین‌ها و زیست تاریخی مردمان نجیب سیستان و بلوچستان و از نگاهبانان اصیل میراث فرهنگی ناملموس این سرزمین بود. 
وزیر میراث فرهنگی در ادامه این پیام، هنر استاد اسپندار را بازتاب هویت فرهنگی یک جغرافیای تاریخی دانست و تصریح کرد: نفس گرم او در دونی، صدای یک جغرافیا و انعکاس روح مردمی بود که میراث خود را سینه‌به‌سینه و نسل‌به‌نسل پاس داشته‌اند. شیرمحمد اسپندار با هنر کم‌نظیر خویش، دونَلی را از پهنه سیستان و بلوچستان به گستره ایران فرهنگی و مجامع بین‌المللی برد و نشان داد که فرهنگ اقوام ایرانی، نه حاشیه هویت ملی، بلکه یکی از ریشه‌های استوار و سرچشمه‌های زاینده آن است. 
وی همچنین با اشاره به نقش شخصیت‌های مرجع فرهنگی در تداوم هویت ملی افزود: برخی انسان‌ها در امتداد زندگی خویش، خود به میراث یک ملت تبدیل می‌شوند؛ انسان‌هایی که اندیشه، هنر و اثرشان از مرز‌های زمان و جغرافیا عبور می‌کند و در حافظه جمعی ماندگار می‌ماند. استاد شیرمحمد اسپندار از همین تبار بود؛ وجودش گنجینه‌ای زنده، نفسش حامل سنتی دیرپا و هنرش زبان مشترک انسان، طبیعت و فرهنگ بود. 
استاد شیرمحمد اسپندار، گنجینه موسیقی بلوچستان و چهره ماندگار موسیقی مقامی ایران پس از سال‌ها خلق نغمه‌های ماندگار و روایت فرهنگ و هویت بلوچستان، ۳۱ تیرماه به علت کهولت سن، دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: هنر ، موسیقی ، گردشگری
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