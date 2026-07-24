جوان آنلاین: مرد شیادی که با حضور در کافهها زنان جوان را شکار و با چای مسموم، اموالشان را سرقت میکرد، دستگیر شد. متهم با ادعای نفوذ و ازدواج، طعمههای خود را فریب میداد.
اسفندماه سال قبل، زن جوانی به اداره پلیس مراجعه کرد و از مردی به نام «فراز» به اتهام اخاذی و سرقت اموالش شکایت کرد. او در توضیح ماجرا به مأموران گفت: «در یکی از کافههای شمال تهران با مردی به نام فراز آشنا شدم که ادعا میکرد نفوذ زیادی در ادارات دولتی و حتی ادارات پلیس دارد. از آنجایی که پرونده حقوقی در دادسرا داشتم، ارتباطم با او بیشتر و قرار شد او پرونده مرا پیگیری کند و به سرانجام برساند. چند باری با هم تلفنی صحبت کردیم تا اینکه روز حادثه به خانهام آمد تا مدارکی را که آماده کردهبودم، تحویل بگیرد. از او با چای و میوه پذیرایی کردم. وقتی برای آوردن مدارک به اتاق دیگری رفتم و برگشتم، چایی را که برای خودم ریخته بودم، خوردم و دیگر هیچ نفهمیدم. ساعتی قبل به هوش آمدم و تازه فهمیدم که در دام چه فرد شیادی گرفتار شدهام. او مرا با چای مسموم بیهوش کرد و اموالم را که کارت بانکی، طلاها و پولهایم بود، سرقت و تمامی پولهای کارتم را نیز برداشت کردهاست.»
شیوه شکار طعمهها
با ثبت این شکایت، تیمی از مأموران پایگاه هفتم پلیس آگاهی برای پیدا کردن ردی از مرد کلاهبردار وارد عمل شدند. در حالی که هر روز به تعداد شاکیان افزوده میشد، بررسیها نشان داد که متهم مردی جوان و شیکپوش است که طعمههای خود را که همگی زنان جوان هستند، از داخل کافهها انتخاب میکند. او با ادعای اینکه مأمور یا فردی با نفوذ است و با وعده ازدواج یا انجام کارهای اداری، به خانههای آنها رفت و آمد و پس از بیهوش کردن آنها با مواد مسموم، اموالشان را سرقت میکرد.
شکایت یک کارفرما
تحقیقات ادامه داشت تا اینکه مأموران با شکایت مردی روبهرو شدند که از کارگرش به اتهام سرقت ۳۰۰ میلیون تومان پول نقد و ۵۰۰ میلیون تومان طلا از گاوصندوقش شکایت کردهبود. بررسیها نشان داد که سارق، همان مرد جوان شیکپوشی است که در کافهها طعمههای خود را شکار میکرد و تحت تعقیب بود.
دستگیری قبل از اجرای نقشه
با به دست آمدن این اطلاعات، متهم تحت تعقیب قرار گرفت. مأموران چند روز قبل دریافتند که فراز زن جوانی را فریب داده و قرار است به خانهاش برود. بدین ترتیب، مأموران راهی خانه زن جوان شدند و متهم را قبل از اجرای نقشه سرقتش دستگیر کردند.
اعتراف به جرایم سریالی
متهم پس از اعتراف برای تحقیقات بیشتر و شناسایی دیگر شاکیان احتمالی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
گفتوگو با متهم | سرقت و اخاذی از ۱۵ زن
متهم هزار چهره در حالی به جرم خود اقرار کرد که بررسیهای مأموران نشان داد در این پرونده ۱۵ زن از وی به اتهام کلاهبرداری و سرقت شکایت کردهاند.
فراز چه شد که این نقشه را برای کلاهبرداری و سرقت انتخاب کردی؟
در فیلمها دیدهبودم که به سادگی میشود زنان را فریب داد.
شاکیان را چطوری شناسایی میکردی؟
لباس شیک میپوشیدم و به کافهها میرفتم. معمولاً بعضی زنان یک کافه را پاتوق خود قرار میدادند و من هم بعد از چند بار رفتن خودم را فرد با نفوذی جلوه میدادم و آنها هم به من اعتماد میکردند.
به چه بهانهای کلاهبرداری یا سرقت میکردی؟
بستگی به فردی داشت که با او آشنا میشدم. مثلاً به یکی پیشنهاد ازدواج میدادم و میگفتم پولدارم یا تاجرم. یکی دیگر مشکل حقوقی داشت و ادعا میکردم با نفوذم میتوانم مشکلش را حل کنم.
از چند نفر کلاهبرداری کردی؟
(سکوت میکند.)
شاکی شهرستانی هم داری، درسته؟
بله. با یک زن در استان فارس آشنا شدم که از او هم کلاهبرداری کردم.