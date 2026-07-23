حضور ۲ فیلم ایرانی در بخش اصلی جشنواره هشتاد و سوم ونیز

جوان آنلاین: نشست رسانهای هشتاد و سومین جشنواره فیلم ونیز با اعلام فهرست نهایی فیلمهای بخشهای مختلف این جشنواره برگزار شد. در این جشنواره، فیلمهای «کمی نور» ساخته علی عسگری و «مُراقب» به کارگردانی محسن قرایی حضور دارند.
به گزارش ایرنا، در بخش رسمی هشتاد و سومین جشنواره فیلم ونیز از چهارمین ساخته محسن قرایی پس از ۶ سال با عنوان «مُراقب» رونمایی میشود و این فیلم در بخش افقهای جشنواره به نمایش در میآید.
«مراقب» چهارمین ساخته قرایی پس از فیلمهای تحسین شده «خسته نباشید»، «سد معبر» و «بی همه چیز» است که فیلمبرداری آن پاییز سال گذشته در سکوت خبری به پایان رسید.
فرهاد اصلانی، لاله مرزبان، علیرضا کمالی و ریما رامینفر از بازیگران این فیلم هستند و هنوز جزئیاتی از داستان و عوامل فیلم منتشر نشده است.
همچنین فیلم انیمیشن «آبی دور دست» ساخته امیر هوشنگ معین کارگردان ایرانی به نمایندگی از سینمای فرانسه در بخش رقابتی آثار کوتاه بخش افقهای ونیز حضور دارد.
اسامی فیلمهای هشتاد و سومین جشنواره ونیز بدین شرح است:
بخش مسابقه اصلی (شیر طلایی)
۱. جوهر (فیلم افتتاحیه) - دنی بویل
۲. کمپانی - کیسی افلک
۳. کمی نور - علی عسگری
۴. بازگشت به بوئنوس آیرس - مارکو بکیس
۵. سرباز کوچک خوب - استفان بریزه
۶. آتشی که درون خود داری - ادواردو دآنجلیس
۷. زن ناشناخته - میال-توخی
۸. باکینگ فاستارد - ورنر هرتزوگ
۹. ۱۵/۱۸ - جایی برای التیام - سدریک کان
۱۰. داو - ایلیا خرژانوفسکی
۱۱. به گذشته نگاه کن - هیروکازو کورهادا
۱۲. عشق ممکن - لی چانگ-دونگ
۱۳. اسب وحشی شماره ۹ - مارتین مکدونا
۱۴. امشب اتفاق میافتد - نانی مورتی
۱۵. ساعت طلایی - لنس اوپنهایم
۱۶. اتاق پژواک
۱۷. کمی پیش از نیمهشب - نیکولا پاریسه
۱۸. بیگانه - پائولو استریپولی
۱۹. آقای نلسن، آیا آدم کشتی؟ - شینیا تسوکاموتو
۲۰. پناهگاه - فلوریان زلر
بخش ونیز اسپاتلایت
۱. سومو: روح هیچ وزنی ندارد - اریک شیرای
۲. گفتوگو با دریا - معاذ علیان
۳. مردی در آب - گائل گارسیا برنال
۴. مارها - روبرتو د پائولیس ماینو
۵. خشمها - رامی کودی
۶. گوریا - لوان کوگواشویلی
۷. طبقه همکف - گابور ریس
۸. من اهمیت دارم - آلینا شربان
بخش افقها
۱. دختری با لایکا (فیلم افتتاحیه) - آلینا ماراتزی
۲. غولهای سوزان - پوتیفونگ آرونپنگ
۳. آنچه به دیگران تعلق دارد – گژگوش دبوفسکی
۴. یک داستان - آنا فولیتا
۵. شهر زندگان - ادواردو گابریلینی
۶. مراقب - محسن قرایی
۷. شکر بسیار زیاد - رابرت گرین
۸. عروس دشوار - روبایت حسین
۹. خانه باد - آگوست برنار کوئمو یانگهو
۱۰. فرزندان میمون - توماسو لاندوچی
۱۱. یک روز از زندگی جو: بخش فدرا - ژاکلین لنتسو
۱۲. واحه - یانیس لنتس
۱۳. تا پایان روز - یلنا ماکسیموویچ
۱۴. لا مولا - ژروم پیرا
۱۵. عاشقان در شب آبی - آنوپارنا روی
۱۶. گذری از دیان - آن سیرو و رافائل بالبونی
۱۷. رنگ خورشید - خاویر ترا
۱۸. خورشیدگرفتگی - مانوئل وِتشر
۱۹. چیزهای بزرگ کوچک - میشل ژو
جشنواره فیلم ونیز از معتبرترین جشنوارههای جهان است که امسال میزبان نمایندهای از سینمای ایران در یکی از بخشهای اصلیاش خواهد بود.
هشتاد و سومین جشنواره فیلم ونیز به عنوان قدیمیترین جشنواره سینمایی جهان از ۲ تا ۱۲ سپتامبر (۱۱ تا ۲۱ شهریور) در ایتالیا برگزار میشود و امسال جورج کلونی و الن برستین با دریافت جایزه شیر طلایی افتخاری مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.