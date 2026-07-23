زخمی شدن یک نظامی صهیونیست در دومین عملیات مقاومت در کرانه باختری

جوان آنلاین: رسانه‌های رژیم صهیونیستی از وقوع یک عملیات ضد صهیونیستی در جنین واقع در کرانه باختری خبر داد.

بر اساس اعلام رسانه‌های عبری، این عملیات در یک پست نظامی ارتش رژیم صهیونیستی که به‌تازگی در منطقه «جنین» ایجاد شده، به وقوع پیوست.

منطقه مذکور در محدوده شهرک صهیونیستی «گانیم» واقع شده است؛ جایی که رژیم اشغالگر قصد دارد به‌زودی طرح شهرک‌سازی جدیدی را آغاز کند.

گزارش‌های میدانی تأیید می‌کنند که عامل عملیات با نفوذ به این منطقه نظامی، موفق به زخمی کردن یک نظامی صهیونیست پیش از شهادت خود شده است.

ساعاتی پیش نیز یک عملیات ضد صهیونیستی در نزدیکی نابلس واقع در کرانه باختری رخ داد که طی آن ایتمار کوهین یکی از سرکردگان شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری زخمی شد. دو مبارز فلسطینی که مجری این عملیات بودند در نهایت به ضرب گلوله صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند.