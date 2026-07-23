جوان آنلاین: به نقل از تله سور، شماری از تحلیلگران، سیاستمداران، فعالان اجتماعی و دیگر شخصیتهای آمریکایی در برابر گزارش ضدکوبایی وزارت امور خارجه آمریکا، منتشر شده در تاریخ در ۲۰ ژوئیه (۲۹ تیر)، و همچنین اظهارات اخیر مارکو روبیو علیه کوبا، موضعگیری کردند.
به گزارش ایرنا، دان بایر (Don Beyer)، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، این گزارش را غیرمنطقی و ناشی از ذهنیتی پارانویایی توصیف کرد و گفت که این گزارش در پی توجیه جنگ علیه کوبا است.
وی اظهار داشت: این یک یاوهگویی ناشی از پارانویاست که برای توجیه جنگ با کوبا مطرح شده است. گویی برای کاخ سفیدِ ترامپ، یک جنگ انتخابی، بیمنطق و ویرانگر نیز کافی نیست.
از سوی دیگر، گروه ضدجنگ کُد پینک (CodePink) که نام آن نیز در این گزارش آمده است، این سند را «شکار جادوگران با انگیزههای سیاسی» علیه صداهای مخالف جنگ توصیف کرد.
مارک پوکان (Mark Pocan)، عضو کنگره آمریکا، نیز با انتقاد از محاصره اقتصادی کوبا گفت: بیش از ۶۵ سال است که دولت کوبا را محاصره کردهاید، اما این سیاست نتیجهای نداشته است. تعریف جنون این است که یک کار را بارها و بارها تکرار کنید و انتظار نتیجهای متفاوت داشته باشید.
دلیا سی. رامیرز (Delia C. Ramírez) نماینده کنگره آمریکا که بهتازگی به کوبا سفر کرده بود، در واکنش به اظهارات روبیو، نقش واقعی ایالات متحده در بیثباتسازی آمریکای لاتین را یادآور شد.
وی تأکید کرد: تحلیل آشفته و غیرمنطقی وزیر امور خارجه آمریکا این واقعیت را نادیده میگیرد که سیاستهای ایالات متحده طی بیش از شش دهه، از طریق تحریمها، محاصره اقتصادی، کودتاهای نظامی، کنترل سرزمینی و استعمار، همسایگان ما در آمریکای لاتین، از جمله کوبا، را بیثبات کرده است.
رامیرز همچنین افزود: امروز نیز وزارت امور خارجه دولت ترامپ، به رهبری روبیو، همان سنت امپریالیستی را ادامه و همان کاری را انجام میدهد که حاکمان مستبد انجام میدهند؛ یعنی جرمانگاری صدای مخالف.
وی در ادامه گفت: سیاست خارجی ایالات متحده مسئول مرگ، ویرانی و بیثباتی است. ما میتوانیم این وضعیت را تغییر دهیم؛ و به همسایگان خوبی تبدیل شویم.
مدیا بنجامین (Medea Benjamin)، از رهبران گروه کُد پینک، نیز اظهار داشت: این گزارش ۹۹ صفحهای وزارت امور خارجه آمریکا درباره کوبا، چیزی جز مزخرف نیست. این گزارش مدعی وجود یک توطئه گسترده ضدآمریکایی میان کوبا، روسیه، چین، ایران و گروههای آمریکایی مانند کُد پینک و «دپیپلز فروم» (The People's Forum) شده است. اما تهدید واقعی، سیاستهای آمریکا است که چنین رنج و فلاکتی را برای مردم کوبا به وجود آورده است.
وزارت امور خارجه کوبا نیز روز چهارشنبه در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس (X) بار دیگر گزارش منتشرشده در ۲۰ ژوئیه از سوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره ادعای «نفوذ خرابکارانه کوبا علیه ایالات متحده» را «با شدیدترین عبارات ممکن» رد کرد.
واشنگتن از ابتدای سال جاری سیاست «فشار حداکثری» را بر هاوانا اعمال کرده است تا تغییرات سیاسی و اقتصادی را به این کشور تحمیل کند. آمریکا از ژانویه (دی ماه)، یک «محاصره نفتی» اعمال کرده که شرایط زندگی کوباییها را به شدت وخیمتر کرده است. همچنین، تحریمهای جدیدی در ماه مه (اردیبهشت/ خرداد) وضع شد که شرکتهای خارجی را از سرمایهگذاری در کوبا منع میکند.