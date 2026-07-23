نگرانی جمهوری خواهان از ادعای دوباره ترامپ درباره تقلب در جورجیا

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس دولت تروریستی آمریکا، در سخنانی با طرح دوباره ادعای تقلب در انتخابات جورجیا در سال ۲۰۲۰، نگرانی جمهوریخواهان برای رقابتهای انتخاباتی سنا در این ایالت را برانگیخت.
به گزارش تسنیم، سخنان ترامپ در حومه آتلانتا پس از ماهها حمله به سیستم انتخاباتی ایالت جورجیا انجام شد که او از زمان شکست در انتخابات سال ۲۰۲۰، آن را مطرح کرده است. بررسیهای رویترز نشان میدهد در سال جاری میلادی تاکنون ترامپ در رویدادها و سخنرانیهای عمومی دستکم ۹ مرتبه سیستم انتخاباتی جورجیا را مورد انتقاد قرار داده است.
وی در این سخنرانی، بار دیگر خواستار اعمال قوانین انتخاباتی سختگیرانهتر در سراسر کشور شد و گفت: برخی پیروزیهای جمهوریخواهان در این ایالت، با تقلب و چزهای دیگر نبوده است.
او از هوادارانش خواست تا جان تون رهبر جمهوریخواهان سنا را تحت فشار قرار دهد تا لایحه انتخاباتی دولت را که در آن قوانین رای دهی سختگیرانهتر را اعمال میکند، پیش ببرد.
این گردهمایی در جورجیا، نخستین کارزار ترامپ از زمان سخنرانی وی در کاخ سفید در هفته گذشته است که ترامپ در این سخنرانی، امنیت انتخابات در آمریکا را زیر سوال برد.
برخی جمهوریخواهان جورجیا نسبت به اظهارات تحریک آمیز ترامپ درباره امنیت انتخابات در آستانه انتخابات میان دورهای نوامبر سال جاری، ابراز نگرانی کردند.
اریک جانسون رهبر پیشین جمهوریخواهان سنای ایالتی جورجیا گفت: حامیان رئیس جمهور ترامپ زمانی که درباره اعتبار فرآیندهای انتخاباتی ابراز تردید میکنند، نتیجه مطلوب کمتری بدست میآورند.
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا به ویژه در ایالت جورجیا، تبدیل به مرکز توجه اصلی ترامپ شده است، جایی که مقامات دولت تحقیقاتی را درباره مدیریت انتخابات انجام دادند. ترامپ همواره مدعی بروز تقلب گسترده انتخاباتی در این ایالت شده، اما مدرک مستدلی برای آن ارائه نکرده است. در حال حاضر نیز با وجود کاهش محبوبیت ترامپ، و بسیاری موارد دیگر از جمله افزایش هزینههای زندگی، به نظر نمیرسد جمهوری خوهان بار دیگر اکثریت کنگره و سنا را در انتخابات میان دورهای نوامبر ۲۰۲۶ بدست آورند.