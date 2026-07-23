وقوع دو عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری

جوان آنلاین: منابع رسانهای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در یک عملیات ضد صهیونیستی که با سلاح سرد انجام شده، یک نظامی اسرائیلی زخمی شده است.
به گزارش مهر، منابع رسانهای اسرائیل اعلام کردند که این عملیات در نزدیکی شهر جنین صورت گرفته است.
پیش از این نیز منابع عبری از زخمی شدن شدید یک شهرکنشین صهیونیست در عملیات حمله با سلاح سرد در نزدیکی شهرک «آلون موریه» در شرق نابلس خبر دادند.
شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد نظامیان اشغالگر پس از این عملیات به حالت آمادهباش درآمده و نیروهای امدادی را به محل فراخواندهاند. نظامیان رژیم اشغالگر همچنین در محل عملیات به سوی دو جوان فلسطینی تیراندازی کردند؛ اما هنوز گزارشی درباره وضعیت آنان منتشر نشده است.
منابع عبری اعلام کردند شهرکنشین زخمی شده در عملیات حمله با سلاح سرد در نزدیکی نابلس، «ایتمار کوهن» از چهرههای برجسته طرح شهرکسازی دامداری در کرانه باختری است.