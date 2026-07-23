پاکستان بیش از هزار پناهجوی افغان را اخراج کرد

جوان آنلاین: وزارت مهاجرین حکومت طالبان در اطلاعیهای اعلام کرد که یکهزار و ۹۹ پناهجوی افغان پس از گذراندن دوره حبس در پاکستان، از این کشور اخراج و به افغانستان بازگردانده شدند.
به گزارش تسنیم، بر اساس این اطلاعیه، ۸۹۶ نفر از این افراد از طریق گذرگاه تورخم و ۲۰۳ نفر دیگر از مسیر گذرگاه «اسپینبولدک» وارد افغانستان شدهاند.
این پناهجویان به دلایل مختلف و برای مدتهای متفاوت در زندانهای پاکستان زندانی بودهاند. در میان افراد اخراجشده، زنان و کودکان نیز حضور دارند.
وزارت مهاجرین طالبان درباره دلایل بازداشت این افراد توضیحی نداده است. با این حال، نیروهای امنیتی پاکستان معمولا پناهجویان افغان فاقد مدارک اقامت معتبر را بازداشت و سپس از این کشور اخراج میکنند.
همزمان، «طاهر اندرابی»، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت شهروندان افغانستان در صورت داشتن مدارک قانونی و معتبر میتوانند در پاکستان زندگی کنند و هیچ فرد دارای مدارک قانونی از این کشور اخراج نخواهد شد.
وی تأکید کرد که این تصور که شهروندان افغانستان حق دارند بدون داشتن مدارک قانونی در پاکستان زندگی کنند، درست نیست.
وزارت مهاجرین طالبان پیش از این نیز اعلام کرده بود که شماری از دانشجویان افغان نیز پس از بازداشت در پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند.
وزارت کشور پاکستان پیش از این دستور داده بود که از ۱۹ تیرماه، هر شهروند افغانستان فاقد ویزای معتبر این کشور بهطور فوری بازداشت شود.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هفته گذشته بار دیگر نسبت به اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرد و از دولت اسلامآباد خواست تا روند بازگشت آنها را تنها بهصورت داوطلبانه، امن و با کرامت اجرا کند.