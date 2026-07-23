جوان آنلاین: سفارت ایران در مسکو، منوچهر مرادی، در دیدار با میخائیل گالوزین معاون وزارت خارجه روسیه و طی نشستهای جداگانه با مدیران دپارتمانهای دوم آسیا و حوزه مشترک المنافع وزارت خارجه این کشور، درباره طیف وسیعی از موضوعات دستور کار روابط رایزنی و تبادل نظر کرد.
به گزارش ایرنا، دو طرف در این جلسات علاوه بر همکاریهای دوجانبه، درباره آخرین تحولات منطقه قفقاز جنوبی، آسیای مرکزی و بحران اوکراین به تفصیل رایزنی کردند.
این نشست در اجرای یادداشت تفاهم برنامه رایزنیهای مشترک میان وزارتخانههای امور خارجه برگزار شده و درباره ادامه تعاملات در این راستا نیز توافق حاصل شد.
پیش از این، سید عباس عراقچی و سرگئی لاوروف وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه پارسال در پایان مذاکرات خود در مسکو، سند برنامه همکاریهای وزارتخانههای امور خارجه دو کشور را امضا کردند.
در این سند که به دنبال اجرایی شدن معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه تدوین شده، برنامه رایزنیها میان وزارتخانههای امور خارجه دو کشور برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ مشخص شده است.
پیش از این اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد که سفر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به ایران در حال برنامهریزی است.