کد خبر: 1370473
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۶
بين‌الملل » اخبار كلی

حمایت از جنگ افروزی ترامپ در بین رای دهندگان آمریکایی کاهش یافت

1 نظرسنجی جدید نشان داد که میزان حمایت رای دهندگانی که در انتخابات سال ۲۰۲۴ به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رای داده بودند، از جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران با توجه به هزینه‌های آن کاهش یافته است.

جوان آنلاین: تارنمای هیل گزارش داد: در نظرسنجی پولیتیکو از رای دهندگان آمریکایی این سوال پرسیده شد که «آیا جنگ ایران حتی در صورت افزایش هزینه‌ها در آمریکا می‌تواند ادامه پیدا کند یا خیر؟». نتایج نشان داد که حمایت از این جنگ در بین رای دهندگان به ترامپ در جنبش ماگا (آمریکا را دوباره بزرگ می‌کنیم) ۱۳ نقطه کاهش یافته است.

به گزارش ایرنا، نتایج نظرسنجی پولیتیکو، همچنین حکایت از آن داشت که از هر ۵ رای دهنده جنبش ماگا، یک نفر اظهار داشت که آمریکا باید بدون توجه به هزینه‌های جنگ، به آن پایان دهد.

طبق این نتایج، ۳۷ درصد از رای دهندگان جنبش ماگا گفتند که جنگ تنها در صورتی باید ادامه پیدا کند که به افزایش هزینه‌ها در آمریکا منجر نشود. این رقم نسبت به نظرسنجی ماه مه (اردیبهشت) ۸ درصد افزایش یافته است.

اکثریت رای دهندگان جنبش ماگا (۵۷ درصد) گفتند که جنگ باعث افزایش هزینه‌های بنزین شده است. این دیدگاهی بود که در بین همه رای هندگان و حتی کسانی که در انتخابات سال ۲۰۲۴ به کامالا هریس معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا رای دادند، رواج داشت.

بر اساس نتایج این نظرسنجی، ۲۹ درصد از رای دهندگان به ترامپ، معتقدند که اگر یک دولت دموکرات بر سر کار بود، قیمت بنزین کمتر افزایش پیدا می‌کرد. ۳۲ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی عنوان کردند حتی در صورت وجود یک رئیس جمهور دموکرات در کاخ سفید نیز، قیمت بنزین به همین اندازه افزایش می‌یافت. در حالی که ۳۴ درصد از رای دهندگان آمریکایی گفتند قیمت بنزین در صورت وجود رئیس جمهوری دموکرات در کاخ سفید افزایش بیشتری پیدا می‌کرد.

هیل نوشت: جنگ در ایران بین افکار عمومی آمریکا محبوبیتی نداشته و نظرسنجی‌های اخیر نشان داده‌اند که این میزان عدم محبوبیت افزایش یافته است.

هفته گذشته، نتایج نظرسنجی موسسه اکونومیست و یوگاو نشان داد که ۴۶ درصد آمریکایی‌ها بر این باورند که جنگ ایران بیشتر از یک سال طول خواهد کشید، اما ۴۶ درصد از آمریکایی‌ها گفتند که این جنگ چند ماه طول خواهد کشید و از حالا تا کمتر از یک سال ادامه خواهد یافت.

نظرسنجی رویترز و ایپسوس نیز که ماه گذشته منتشر شد نشان داد که فقط ۲۴ درصد آمریکایی‌ها بر این باورند که جنگ علیه ایران، ارزش هزینه کردن ده‌ها میلیارد دلار و کشته و مجروح شدن نیرو‌های نظامی و آسیب به تاسیسات نظامی و بحران انرژی را دارد.

نظرسنجی پولیتیکو در بازه زمانی بین ۱۳ تا ۱۵ ژوئیه (۲۵-۲۲ تیر) و با مشارکت دو هزار و ۶۱ نفر با ضریب خطای ۲.۲ درصد انجام شد.

به گزارش ایرنا، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی در برابر اعضای سنا گفت: جنگ با ایران تاکنون ۳۷.۵ میلیارد دلار برای ایالات متحده هزینه داشته است.

ترامپ به تازگی نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که نشان می‌داد اکثریت آمریکایی‌ها از توافق صلح با ایران حمایت می‌کنند.

بر اساس نظرسنجی منتشر شده توسط رئیس جمهوری آمریکا، ۶۰.۴ درصد از رای دهندگان ثبت نام شده از توافق با ایران حمایت و ۲۳.۷ درصد با آن مخالف کردند.

برچسب ها: ترامپ ، جنگ‌افروزی ، آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

بدون شرح

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

کلنگ بمب را می‌زنید!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

مرز‌های هوشمند با «سامانه سجاد»

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

انتقام فوتبال از سیاست

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه

جغرافیای تنگه گویا است

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

صلح می‌خواهید باید بجنگید!

بمثل ما اعتد وا

مراقب چوپان خائن تنگه باشیم

تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

مزاحمت ترامپ برای تماشاگران فینال جام جهانی/ تدابیر امنیتی بی‌سابقه و صف‌های ۲ ساعته!

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد

غبیشاوی مربی استقلال شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار