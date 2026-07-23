حمایت از جنگ افروزی ترامپ در بین رای دهندگان آمریکایی کاهش یافت

نظرسنجی جدید نشان داد که میزان حمایت رای دهندگانی که در انتخابات سال ۲۰۲۴ به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رای داده بودند، از جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران با توجه به هزینه‌های آن کاهش یافته است.

جوان آنلاین: تارنمای هیل گزارش داد: در نظرسنجی پولیتیکو از رای دهندگان آمریکایی این سوال پرسیده شد که «آیا جنگ ایران حتی در صورت افزایش هزینه‌ها در آمریکا می‌تواند ادامه پیدا کند یا خیر؟». نتایج نشان داد که حمایت از این جنگ در بین رای دهندگان به ترامپ در جنبش ماگا (آمریکا را دوباره بزرگ می‌کنیم) ۱۳ نقطه کاهش یافته است.

به گزارش ایرنا، نتایج نظرسنجی پولیتیکو، همچنین حکایت از آن داشت که از هر ۵ رای دهنده جنبش ماگا، یک نفر اظهار داشت که آمریکا باید بدون توجه به هزینه‌های جنگ، به آن پایان دهد.

طبق این نتایج، ۳۷ درصد از رای دهندگان جنبش ماگا گفتند که جنگ تنها در صورتی باید ادامه پیدا کند که به افزایش هزینه‌ها در آمریکا منجر نشود. این رقم نسبت به نظرسنجی ماه مه (اردیبهشت) ۸ درصد افزایش یافته است.

اکثریت رای دهندگان جنبش ماگا (۵۷ درصد) گفتند که جنگ باعث افزایش هزینه‌های بنزین شده است. این دیدگاهی بود که در بین همه رای هندگان و حتی کسانی که در انتخابات سال ۲۰۲۴ به کامالا هریس معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا رای دادند، رواج داشت.

بر اساس نتایج این نظرسنجی، ۲۹ درصد از رای دهندگان به ترامپ، معتقدند که اگر یک دولت دموکرات بر سر کار بود، قیمت بنزین کمتر افزایش پیدا می‌کرد. ۳۲ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی عنوان کردند حتی در صورت وجود یک رئیس جمهور دموکرات در کاخ سفید نیز، قیمت بنزین به همین اندازه افزایش می‌یافت. در حالی که ۳۴ درصد از رای دهندگان آمریکایی گفتند قیمت بنزین در صورت وجود رئیس جمهوری دموکرات در کاخ سفید افزایش بیشتری پیدا می‌کرد.

هیل نوشت: جنگ در ایران بین افکار عمومی آمریکا محبوبیتی نداشته و نظرسنجی‌های اخیر نشان داده‌اند که این میزان عدم محبوبیت افزایش یافته است.

هفته گذشته، نتایج نظرسنجی موسسه اکونومیست و یوگاو نشان داد که ۴۶ درصد آمریکایی‌ها بر این باورند که جنگ ایران بیشتر از یک سال طول خواهد کشید، اما ۴۶ درصد از آمریکایی‌ها گفتند که این جنگ چند ماه طول خواهد کشید و از حالا تا کمتر از یک سال ادامه خواهد یافت.

نظرسنجی رویترز و ایپسوس نیز که ماه گذشته منتشر شد نشان داد که فقط ۲۴ درصد آمریکایی‌ها بر این باورند که جنگ علیه ایران، ارزش هزینه کردن ده‌ها میلیارد دلار و کشته و مجروح شدن نیرو‌های نظامی و آسیب به تاسیسات نظامی و بحران انرژی را دارد.

نظرسنجی پولیتیکو در بازه زمانی بین ۱۳ تا ۱۵ ژوئیه (۲۵-۲۲ تیر) و با مشارکت دو هزار و ۶۱ نفر با ضریب خطای ۲.۲ درصد انجام شد.

به گزارش ایرنا، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی در برابر اعضای سنا گفت: جنگ با ایران تاکنون ۳۷.۵ میلیارد دلار برای ایالات متحده هزینه داشته است.

ترامپ به تازگی نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که نشان می‌داد اکثریت آمریکایی‌ها از توافق صلح با ایران حمایت می‌کنند.

بر اساس نظرسنجی منتشر شده توسط رئیس جمهوری آمریکا، ۶۰.۴ درصد از رای دهندگان ثبت نام شده از توافق با ایران حمایت و ۲۳.۷ درصد با آن مخالف کردند.