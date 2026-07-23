بهترین بازیکن جام جهانی زیر تیغ جراجی

جوان آنلاین: رودری، هافبک منچستر سیتی تحت عمل جراحی برای درمان آسیب کمر قرار خواهد گرفت و زمان بازگشت به میادین او هنوز مشخص نیست.

به گزارش ایسنا، کاپیتان تیم ملی اسپانیا که این تابستان برنده جایزه بهترین بازیکن جام جهانی شد تیم خود را به دومین قهرمانی در تاریخ (پس از عنوان ۲۰۱۰) هدایت کرد. این بازیکن ۳۰ ساله در تمام هشت بازی تیم ملی به صورت ثابت حضور داشت، در حالی که در دو فصل گذشته با مصدومیت‌های مکرر در منچستر سیتی دست و پنجه نرم کرده بود.

برنده توپ طلای ۲۰۲۴ با سیتی آینده‌ای نامشخص دارد چرا که تنها یک سال از قراردادش باقی مانده است. طبق گزارش سایت "The Athletic"، انتظار می‌رود مذاکراتی پس از جام جهانی انجام شود، اما رودری تا به حال تمایلی برای تمدید قرارداد نشان نداده است. نام او بار‌ها با انتقال به رئال مادرید پیوند خورده و او نیز علاقه خود را برای بازگشت به کشورش در مقطعی از حرفه‌اش ابراز کرده است.

رودری از زمان پارگی رباط صلیبی در سپتامبر ۲۰۲۴ برای بازگشت به سطح قبلی خود تلاش زیادی کرده است. این مصدومیت او را برای بیشتر فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵ از میادین دور نگه داشت. مشکلات جسمانی او در فصل گذشته نیز ادامه یافت و مصدومیت‌های تاندون زانو و ران باعث شد او تنها در ۳۳ بازی در تمام مسابقات حضور یابد و در ۱۷ بازی از ۳۸ بازی سیتی در لیگ برتر انگلیس به صورت ثابت به میدان برود.

رودری یکی از ارکان اصلی تیم پپ گواردیولا بود که در فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۳ به سه‌گانه تاریخی دست یافت. او در فینال لیگ قهرمانان اروپا، زمانی که سیتی با نتیجه یک بر صفر اینتر را شکست داد تک گل تیمش را به ثمر رساند. او در آن فصل در ۵۶ بازی حضور داشت و تیم علاوه بر لیگ قهرمانان، قهرمان لیگ برتر انگلیس و جام حذفی نیز شد.

هنوز زمان دوری رودری از میادین مشخص نیست، اما انتظار می‌رود غیبت او تا حدی با پیوستن الیوت اندرسون از ناتینگهام فارست در تابستان جاری (با ارزش ۱۱۶ میلیون پوند) جبران شود. طبق اعلام سایت "The Athletic" متئو کوواچیچ و نیکو گونسالس ممکن است تیم را ترک کنند.