جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی درگذشت شیرمحمد اسپندار استاد نام دار موسیقی نواحی ایران را تسلیت گفت.

در متن سیدعباس صالحی آمده است:

خبر درگذشت استاد شیرمحمد اسپندار، از هنرمندان نام‌آور موسیقی نواحی ایران و گنجینه زنده هنر بلوچ، موجب اندوه و تأثر شد.

زنده‌یاد اسپندار با هنر کم‌نظیر خود در نوازندگی ساز دونلی، روایت گر بخشی ارزشمند از فرهنگ، تاریخ و هویت سرزمین ایران بود و عمر پربرکت خویش را صرف پاسداری از میراث موسیقایی بلوچستان کرد.

آثار و شیوه هنری او، سرمایه‌ای ماندگار برای فرهنگ و هنر ایران زمین خواهد بود.

اینجانب درگذشت این هنرمند پیشکسوت را به خانواده محترم ایشان، مردم فرهنگ‌دوست سیستان و بلوچستان، جامعه موسیقی کشور و همه دوستداران ایشان، صمیمانه تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.