سخنگوی کرملین با تأکید بر اینکه ایران، عربستان سعودی و سایر کشور‌ها باید از حق توسعه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز برخوردار باشند، اعلام کرد روسیه گفت‌و‌گو با آمریکا درباره حل‌وفصل بحران اوکراین را از طریق کانال‌های کاری ادامه می‌دهد و زمان سفر «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» به روسیه نیز به‌زودی اعلام خواهد شد.

جوان آنلاین: دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین، امروز (پنجشنبه) در جمع خبرنگاران اعلام کرد روسیه در زمان مقتضی، تاریخ سفر «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا و «جرد کوشنر» به روسیه را اعلام خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، پسکوف در پاسخ به پرسشی درباره تعیین زمان سفر مذاکره‌کنندگان آمریکایی گفت: «در این باره شما را مطلع خواهیم کرد.»

ایران و عربستان حق برخورداری از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را دارند

سخنگوی کرملین همچنین با اشاره به توافق اخیر آمریکا و عربستان سعودی در زمینه همکاری هسته‌ای غیرنظامی، بر موضع مسکو درباره حق کشور‌ها برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تأکید کرد.

وی گفت: «همه از موضع ما درباره حق هر کشوری برای برخورداری از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز آگاه هستند. ایران باید از این حق برخوردار باشد، عربستان سعودی نیز باید از این حق برخوردار باشد و سایر کشور‌ها نیز باید چنین حقی داشته باشند.»

پسکوف همچنین تأکید کرد موضع روسیه درباره منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای نیز کاملاً روشن و شناخته‌شده است.

ادامه گفت‌و‌گو‌های روسیه و آمریکا درباره اوکراین

سخنگوی کرملین در بخش دیگری از سخنان خود گفت روسیه گفت‌و‌گو با آمریکا درباره حل‌وفصل بحران اوکراین را از طریق کانال‌های کاری موجود ادامه می‌دهد.

وی اظهار کرد: «ما گفت‌و‌گو با آمریکایی‌ها را از طریق کانال‌های کاری موجود ادامه می‌دهیم.»

پسکوف افزود مسکو امیدوار است مذاکره‌کنندگان آمریکایی بتوانند به روسیه سفر کنند و گفت‌و‌گو‌های حضوری درباره حل‌وفصل بحران اوکراین را ادامه دهند.

وی همچنین تأکید کرد روسیه همچنان برای روند مذاکرات درباره اوکراین آمادگی دارد.

سخنگوی کرملین در عین حال گفت: «تماس‌ها در حال انجام است و این موضوع همواره مثبت است، اما در حال حاضر نباید از شکل‌گیری پویایی جدید یا شتاب گرفتن این روند سخن گفت.»

تحولات میدانی به سود روسیه است

پسکوف همچنین با اشاره به روند عملیات نظامی روسیه گفت مسکو در خط تماس رزمی، روندی مثبت را به نفع خود ثبت کرده است.

وی افزود: «ما عملیات نظامی ویژه خود را ادامه می‌دهیم و در آن، روندی مثبت را به سود خود مشاهده می‌کنیم.»

به گفته سخنگوی کرملین، روسیه در حالی به عملیات نظامی خود ادامه می‌دهد که کشور‌های اروپایی، کی‌یف را به ادامه درگیری‌ها تشویق می‌کنند.