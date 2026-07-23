جوان آنلاین: احزاب، نیرو‌ها و شخصیت‌های ملی لبنان با صدور بیانیه‌ای از معادله یمن تحت عنوان «محاصره در برابر محاصره» علیه عربستان سعودی با هدف شکستن محاصره تحمیل شده توسط ائتلاف متجاوز علیه یمن، حمایت و محاصره مداومی که دشمن ضد این کشور اعمال و شرایط غیر انسانی را به مردم یمن تحمیل کرده است، محکوم کردند.

به گزارش تسنیم، احزاب و نیرو‌های ملی لبنان همبستگی خود را با حق مردم یمن و پایان دادن به محاصره ناعادلانه‌ای که سال‌هاست به آنها تحمیل شده اعلام و تاکید کردند: با توجه به رنج عمیق انسانی مداومی که مردم یمن در نتیجه محاصره ناعادلانه اعمال شده بر بنادر و فرودگاه‌های خود متحمل شده‌اند، و با توجه به سرسختی طرف‌های دیگر و امتناع آنها از پاسخگویی به خواسته‌های بشردوستانه، عادلانه و مشروع، مردم یمن حق ذاتی دفاع از کرامت خود و استفاده از تمام ابزار‌های مشروع برای جبران بی‌عدالتی وارد شده به آنها را دارند.

در ادامه این بیانیه آمده است: رفع محاصره مردم یمن، رسیدگی به موضوع حقوق و سایر امور بشردوستانه و توانمندسازی یمنی‌ها برای مدیریت منابع حاکمیتی خود، حقوق ملی و بشردوستانه‌ای هستند که قابل مصالحه یا امتیازدهی نیستند.

احزاب، نیرو‌ها و شخصیت‌های ملی لبنان حمایت خود را از اقدامات دفاعی مشروع دولت صنعا در پاسخ به محاصره اعلام کرده و و آن را ضروری دانستند و گفتند: مردم یمن حق دارند با اتخاذ گام‌های قاطعانه، با هدف فشار بر بنادر و منابع کشور‌های متجاوز، مقابل آنها که همچنان به محاصره یمن ادامه می‌دهند، بایستند.

بر اساس این بیانیه، کشور‌های مسئول محاصره علیه یمن فرصت دارند تا با لغو فوری و کامل محاصره تمام بنادر و فرودگاه‌های یمن، رسیدگی به مسائل فوری بشردوستانه، از جمله پرداخت منظم حقوق کارمندان، احترام به حاکمیت یمن و فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری مردم یمن برای منافع، توسعه و ثبات خود، از پیامد‌های وخیم اقتصادی و انسانی که معادله صنعا به این کشور‌ها تحمیل می‌کند، جلوگیری کنند.