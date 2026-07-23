جوان آنلاین: مراسم قرعهکشی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا امروز (پنجشنبه، اول مرداد) در ژاپن برگزار شد و تیمهای ملی کبدی مردان و زنان ایران رقبای خود را شناختند.
به گزارش ایسنا، بر اساس قرعهکشی انجامشده، تیم ملی کبدی مردان ایران در گروه B با تیمهای پاکستان، مالزی، نپال و تایلند همگروه شد.
گروهبندی کامل مسابقات کبدی مردان بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به شرح زیر است:
گروه A: هند، بنگلادش، کره جنوبی، چین تایپه و ژاپن
گروه B: ایران، پاکستان، مالزی، نپال و تایلند
همچنین تیم ملی کبدی زنان ایران در گروه A با تیمهای هند، بنگلادش و ژاپن همگروه شد.
گروهبندی کامل مسابقات کبدی زنان بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا نیز به شرح زیر است:
گروه A: ایران، هند، بنگلادش و ژاپن
گروه B: سریلانکا، تایلند، چین تایپه و نپال
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ از ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر سال جاری در ناگویا ژاپن برگزار میشود.