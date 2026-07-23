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تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۵
ورزش » ساير

حریفان تیم‌های ملی کبدی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا مشخص شدند

1 مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های کبدی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا برگزار شد و حریفان تیم‌های ملی مردان و زنان ایران در مرحله گروهی این رقابت‌ها مشخص شدند.

جوان آنلاین: مراسم قرعه‌کشی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا امروز (پنجشنبه، اول مرداد) در ژاپن برگزار شد و تیم‌های ملی کبدی مردان و زنان ایران رقبای خود را شناختند.

به گزارش ایسنا، بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده، تیم ملی کبدی مردان ایران در گروه B با تیم‌های پاکستان، مالزی، نپال و تایلند هم‌گروه شد.

گروه‌بندی کامل مسابقات کبدی مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به شرح زیر است:

گروه A: هند، بنگلادش، کره جنوبی، چین تایپه و ژاپن

گروه B: ایران، پاکستان، مالزی، نپال و تایلند

همچنین تیم ملی کبدی زنان ایران در گروه A با تیم‌های هند، بنگلادش و ژاپن هم‌گروه شد.

گروه‌بندی کامل مسابقات کبدی زنان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا نیز به شرح زیر است:

گروه A: ایران، هند، بنگلادش و ژاپن

گروه B: سریلانکا، تایلند، چین تایپه و نپال

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ از ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر سال جاری در ناگویا ژاپن برگزار می‌شود.

برچسب ها: تیم ملی کبدی ، بازی‌های آسیایی ناگویا ، تیم ملی ایران
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