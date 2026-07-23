دو اسطوره فوتبال در آستانه خرید باشگاه برزیلی

جوان آنلاین: رونالدو نازاریو و روبرتو کارلوس، دو ستاره پیشین فوتبال جهان قصد دارند با خرید باشگاه «اینترناسیونال لیمِیرا» وارد مرحله جدیدی از فعالیتهای مدیریتی خود در فوتبال برزیل شوند.
به گزارش تسنیم، این باشگاه که در لیگ دسته سوم فوتبال برزیل حضور دارد، قرار است توسط گروهی از سرمایهگذاران شامل رونالدو، روبرتو کارلوس، انریکو و دو شریک دیگر خریداری شود.
روبرتو کارلوس درباره اهداف این پروژه گفت: ما قصد داریم شناخت بیشتری از باشگاههای منطقهای پیدا کنیم و به آنها در جذب اسپانسر و بازگرداندن فوتبال محلی به سطحی که در دوران ما داشت، کمک کنیم.
این مدافع افسانهای ۵۳ ساله یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال برزیل محسوب میشود. او همراه با تیم ملی فوتبال برزیل قهرمان جام جهانی ۲۰۰۲ شد، دو بار قهرمان کوپا آمریکا شد و در دوران حضورش در رئال مادرید سه بار لیگ قهرمانان اروپا و چهار بار قهرمانی لالیگا را تجربه کرد.
رونالدو نازاریو، مهاجم پیشین تیم ملی برزیل و دو بار برنده توپ طلا نیز پیش از این تجربه مدیریت در فوتبال باشگاهی را داشته است. او بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ مالکیت بخش عمده سهام باشگاه اسپانیایی رئال وایادولید را در اختیار داشت و اکنون قصد دارد تجربه مدیریتی خود را در فوتبال کشورش ادامه دهد.
ورود این دو اسطوره فوتبال برزیل به یک باشگاه کوچکتر بخشی از روند رو به رشد حضور ستارههای پیشین فوتبال در مدیریت و سرمایهگذاری ورزشی به شمار میرود؛ رویکردی که هدف آن توسعه زیرساختها، جذب منابع مالی و احیای باشگاههای کمتر دیده شده است.