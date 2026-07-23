کد خبر: 1370426
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۰
جامعه » اخبار كلی

سالن ورزشی ۶ هزار نفری کرج با حضور معاون رییس جمهور افتتاح شد

1 سالن ورزشی ۶ هزار نفری انقلاب کرج پس از ۱۵ سال با حضور معاون اجرایی رییس جمهور افتتاح شد.

جوان آنلاین: همزمان با تکمیل طرح‌های عمرانی حوزه ورزش و جوانان، ۶ پروژه شاخص شامل سالن ۶ هزار نفری کرج (بزرگ‌ترین پروژه ورزشی استان پس از ۱۵ سال)، ۲ باب خانه جوان، سالن همایش، ۲ قطعه زمین چمن فوتبال و ساختمان اداری شهرستان اشتهارد، با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال در استان البرز آماده بهره‌برداری شد.

به گزارش ایرنا، این پروژه‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی، ارتقای سرانه فضا‌های ورزشی، افزایش کیفیت خدمات به جوانان و تقویت امکانات اداری شهرستان‌ها اجرا شده‌اند.

در میان این طرح‌ها، سالن ۶ هزار نفری کرج به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه ورزشی استان البرز، ظرفیت میزبانی رقابت‌های ملی و بین‌المللی را برای استان فراهم می‌کند و گامی بلند در جبران کمبود فضا‌های ورزشی سرپوشیده در مرکز کشور محسوب می‌شود.

در بخش جوانان، خانه جوان کرج که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۶ آغاز شده، با اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد ریال و در زمینی به مساحت یک‌هزار مترمربع در سه طبقه احداث شده که این مجموعه دارای سالن آمفی‌تئاتر، کارگاه‌های آموزشی و فضا‌های اختصاصی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی جوانان است.

همچنین خانه جوان فردیس با ۳۲۰میلیارد ریال اعتبار و در زیربنای یک‌هزار مترمربع در سه طبقه تکمیل شده و با امکاناتی از جمله سالن آمفی‌تئاتر و کارگاه‌های تخصصی، آماده ارائه خدمات به جوانان این شهرستان شده است.

سالن همایش‌های اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار استانی و در فضایی به مساحت ۲۶۰ مترمربع احداث شده است. این سالن با ظرفیت ۱۵۰ نفر به سیستم‌های صوتی و تصویری پیشرفته، مرکز پایش، اتاق فرمان و جایگاه ویژه خبرنگاران مجهز شده و زیرساخت مناسبی برای برگزاری نشست‌های تخصصی و رسانه‌ای فراهم می‌آورد.

در بخش توسعه زیرساخت‌های ورزشی، زمین چمن فوتبال شریعتی کرج با اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد ریال و از محل سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی (ماده ۲۷)، در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع و با ظرفیت یک‌هزار نفر آماده بهره‌برداری شده است.

همچنین زمین چمن فوتبال شهرستان اشتهارد با ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار استانی، در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با ظرفیت ۲۰۰ نفر تکمیل شده و به چرخه بهره‌برداری وارد خواهد شد.

ساختمان اداره ورزش و جوانان شهرستان اشتهارد به‌عنوان ششمین پروژه، همزمان با سایر طرح‌ها افتتاح خواهد شد و با بهره‌برداری از آن، امکانات اداری و خدماتی این شهرستان در حوزه ورزش و جوانان تقویت می‌شود.

دولت در حوزه ورزش ۲۵۰هزار میلیارد ریال هزینه کرد

معاون وزیر ورزش و جوانان روز پنجشنبه در آیین افتتاح سالن ۶ هزار نفری ورزشگاه انقلاب کرج گفت: دولت چهاردهم ۲۵۰ هزار میلیارد ریال در حوزه ورزش وجوانان هزینه کرده است.

«سید علی نظری» افزود: یک مقدار بلند گویی برای دولت ضعیف است و فعالان عرصه اطلاع رسانی باید در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی گفت: سالن ورزشگاه ۶ هزار نفری انقلاب کرج جایگزین سالن ۱۲ هزارنفری تهران است که به آتش کینه دشمن صهیونی و آمریکا بمباران شد.

نظری ادامه داد: این سالن کرج هم به فاصله نزدیک تا تهران و امکانات مناسب مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: در وزارت ورزش و جوانان اخیرا بازی‌های آسیایی را در پیش داریم و با برنامه ریزی‌های انجام شده امیدواریم شرمنده مردم نباشیم.

نظری تاکید کرد: همچنین دو طرح خانه جوان فردیس و کرج در استان البرز در مرحله بهره برداری قرار دارد.

برچسب ها: سالن ورزشی ، کرج ، معاون رئیس جمهور
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

بدون شرح

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

کلنگ بمب را می‌زنید!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

مرز‌های هوشمند با «سامانه سجاد»

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

انتقام فوتبال از سیاست

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه

جغرافیای تنگه گویا است

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

صلح می‌خواهید باید بجنگید!

بمثل ما اعتد وا

مراقب چوپان خائن تنگه باشیم

تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

مزاحمت ترامپ برای تماشاگران فینال جام جهانی/ تدابیر امنیتی بی‌سابقه و صف‌های ۲ ساعته!

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

غبیشاوی مربی استقلال شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار