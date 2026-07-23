سالن ورزشی ۶ هزار نفری کرج با حضور معاون رییس جمهور افتتاح شد

جوان آنلاین: همزمان با تکمیل طرحهای عمرانی حوزه ورزش و جوانان، ۶ پروژه شاخص شامل سالن ۶ هزار نفری کرج (بزرگترین پروژه ورزشی استان پس از ۱۵ سال)، ۲ باب خانه جوان، سالن همایش، ۲ قطعه زمین چمن فوتبال و ساختمان اداری شهرستان اشتهارد، با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال در استان البرز آماده بهرهبرداری شد.
به گزارش ایرنا، این پروژهها با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی، ارتقای سرانه فضاهای ورزشی، افزایش کیفیت خدمات به جوانان و تقویت امکانات اداری شهرستانها اجرا شدهاند.
در میان این طرحها، سالن ۶ هزار نفری کرج بهعنوان بزرگترین پروژه ورزشی استان البرز، ظرفیت میزبانی رقابتهای ملی و بینالمللی را برای استان فراهم میکند و گامی بلند در جبران کمبود فضاهای ورزشی سرپوشیده در مرکز کشور محسوب میشود.
در بخش جوانان، خانه جوان کرج که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۶ آغاز شده، با اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد ریال و در زمینی به مساحت یکهزار مترمربع در سه طبقه احداث شده که این مجموعه دارای سالن آمفیتئاتر، کارگاههای آموزشی و فضاهای اختصاصی برای اجرای برنامههای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی جوانان است.
همچنین خانه جوان فردیس با ۳۲۰میلیارد ریال اعتبار و در زیربنای یکهزار مترمربع در سه طبقه تکمیل شده و با امکاناتی از جمله سالن آمفیتئاتر و کارگاههای تخصصی، آماده ارائه خدمات به جوانان این شهرستان شده است.
سالن همایشهای اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار استانی و در فضایی به مساحت ۲۶۰ مترمربع احداث شده است. این سالن با ظرفیت ۱۵۰ نفر به سیستمهای صوتی و تصویری پیشرفته، مرکز پایش، اتاق فرمان و جایگاه ویژه خبرنگاران مجهز شده و زیرساخت مناسبی برای برگزاری نشستهای تخصصی و رسانهای فراهم میآورد.
در بخش توسعه زیرساختهای ورزشی، زمین چمن فوتبال شریعتی کرج با اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد ریال و از محل سرمایهگذاری اشخاص حقوقی (ماده ۲۷)، در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع و با ظرفیت یکهزار نفر آماده بهرهبرداری شده است.
همچنین زمین چمن فوتبال شهرستان اشتهارد با ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار استانی، در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با ظرفیت ۲۰۰ نفر تکمیل شده و به چرخه بهرهبرداری وارد خواهد شد.
ساختمان اداره ورزش و جوانان شهرستان اشتهارد بهعنوان ششمین پروژه، همزمان با سایر طرحها افتتاح خواهد شد و با بهرهبرداری از آن، امکانات اداری و خدماتی این شهرستان در حوزه ورزش و جوانان تقویت میشود.
دولت در حوزه ورزش ۲۵۰هزار میلیارد ریال هزینه کرد
معاون وزیر ورزش و جوانان روز پنجشنبه در آیین افتتاح سالن ۶ هزار نفری ورزشگاه انقلاب کرج گفت: دولت چهاردهم ۲۵۰ هزار میلیارد ریال در حوزه ورزش وجوانان هزینه کرده است.
«سید علی نظری» افزود: یک مقدار بلند گویی برای دولت ضعیف است و فعالان عرصه اطلاع رسانی باید در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی گفت: سالن ورزشگاه ۶ هزار نفری انقلاب کرج جایگزین سالن ۱۲ هزارنفری تهران است که به آتش کینه دشمن صهیونی و آمریکا بمباران شد.
نظری ادامه داد: این سالن کرج هم به فاصله نزدیک تا تهران و امکانات مناسب مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت: در وزارت ورزش و جوانان اخیرا بازیهای آسیایی را در پیش داریم و با برنامه ریزیهای انجام شده امیدواریم شرمنده مردم نباشیم.
نظری تاکید کرد: همچنین دو طرح خانه جوان فردیس و کرج در استان البرز در مرحله بهره برداری قرار دارد.