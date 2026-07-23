احتمال جاری شدن سیلاب در ۴ استان جنوبی کشور/ آماده باش مدیریت بحران

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور از احتمال جاری شدن سیلاب در ۴ استان جنوبی کشور شامل سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و فارس خبر داد.

امید محترمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار، گفت: پیرو هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی کشور احتمال رگبار شدید باران، رعد و برق، خیرش گردوخاک و وزش باد شدید در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس و کرمان وجود دارد.

وی افزود: این سامانه بارشی از امروز پنجشنبه ۱ مرداد تا شنبه ۳ مرداد در این ۴ استان فعال خواهد بود.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در رفت و آمد، صاعقه، شکستن درختان کهنسال، سقوط اشیاء از ارتفاعات و آسیب به زمین‌های کشاورزی از جمله مخاطره این سامانه بارشی خواهد بود.

محترمی به مردم این ۴ استان توصیه کرد که از اتراق در اطراف رودخانه ها، صعود به ارتفاعات، طبیعت گردی، انجام پروژه‌های عمرانی و سفر‌های غیرضروری خودداری کنند.

وی افزود: ستاد‌های مدیریت بحران در این استان‌ها در حالت آماده باش قرار دارند و تمهیدات لازم اندیشیده شده است.