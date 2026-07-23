شنیده شدن صدای چند انفجار در بندر کنارک

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0633\u0627\u0639\u062a\u06cc \u0642\u0628\u0644 \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0686\u0646\u062f \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0646\u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631\u06a9 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0644\u0648\u0686\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u06af\u0648\u0634 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u0647\u0631\u060c \u0647\u0646\u0648\u0632 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u062f\u0642\u06cc\u0642\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0646\u0628\u0639 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u062f\u0627\u200c\u0647\u0627 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.