کد خبر: 1370082
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تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۳
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استقلال نفس تازه کرد

نفس تازه استقلال طی  روزهای اخیر صحبت‌هایی مبنی بر تغییرات در هیئت مدیره آبی‌پوشان مطرح شد که بخشی از آنها تحقق پیدا کرد. بر این اساس، از سوی هلدینگ خلیج فارس مصطفی متدین مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به عنوان عضو جدید هیئت مدیره معرفی و حکم او صادر شد...

طی  روزهای اخیر صحبت‌هایی مبنی بر تغییرات در هیئت مدیره آبی‌پوشان مطرح شد که بخشی از آنها تحقق پیدا کرد. بر این اساس، از سوی هلدینگ خلیج فارس مصطفی متدین مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به عنوان عضو جدید هیئت مدیره معرفی و حکم او صادر شد.

محمود بابایی، دیگر عضو هیئت مدیره نیز که با علی تاجرنیا، سرپرست باشگاه دچار اختلاف‌ شده در نهایت ترجیح داد از سمت خود استعفا کند. بابایی به دلیل شرایط باشگاه و اینکه به نظراتش توجه نمی‌شد از این باشگاه رفت. از  سیدحسین علوی مقدم که زمانی در باشگاه ابومسلم و استقلال حضور داشت به عنوان جانشین بابایی یاد می‌شود هر چند حضور حکم برای حضور در هیئت مدیره صادر نشده است.

مصطفی متدین، از مدیران صنعتی موفق کشور محسوب می شود که در طول حضور سه ساله خود در پیدمکو( شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ) کارنامه خوبی از خود و تیم همراهش به جا گذاشته است. به نظر می رسد انتصاب متدین به عنوان عضو جدید هیئت مدیره باشگاه استقلال بی ارتباط با رویکرد مدیریتی و نگاه سیستماتیک وی نباشد. حضور یک مدیر موفق و موثر در هیئت‌مدیره باشگاه بزرگ و پرطرفداری مانند استقلال ، صرفاً به معنای اضافه شدن یک نام شناخته‌شده به فهرست مدیران نیست، بلکه می‌تواند آغازگر یک تحول واقعی در شیوه اداره، تصمیم‌سازی و پیشبرد امور باشگاه باشد. باشگاه‌های بزرگ، به‌ویژه در فضای حرفه‌ای و پرفشار امروز، دیگر با تصمیمات مقطعی، سلیقه‌ای و احساسی قابل اداره نیستند. این مجموعه‌ها برای بقا، رشد و کسب موفقیت پایدار، به مدیرانی نیاز دارند که علاوه بر تجربه، از قدرت تحلیل، توان تصمیم‌گیری، انضباط اجرایی و نگاه نهادی برخوردار باشند. در چنین شرایطی، حضور یک مدیر کارآزموده و موفق در هیئت‌مدیره می‌تواند به باشگاه شخصیت مدیریتی، ثبات تصمیم‌گیری و قدرت سازمان‌دهی ببخشد.

نخستین اثر حضور چنین مدیری، تقویت عقلانیت در فرآیند تصمیم‌سازی است. در بسیاری از باشگاه‌ها، تصمیمات مهم گاه تحت تأثیر فضای هیجانی، فشار رسانه‌ای، مطالبات لحظه‌ای یا ملاحظات غیرتخصصی اتخاذ می‌شود؛ اما اعضای هیئت مدیره که دارای تخصص و تعهد باشند، با تکیه بر تجربه، نگاه کارشناسی و درک درست از مقتضیات اداره یک مجموعه بزرگ، می‌توانند مسیر تصمیم‌گیری را از واکنش‌های شتاب‌زده به سمت بررسی‌های دقیق، ارزیابی همه‌جانبه و انتخاب بهترین گزینه‌ها هدایت کنند. این ویژگی، به‌ویژه در موضوعاتی مانند انتخاب مدیرعامل، تعیین سیاست‌های مالی، نحوه انعقاد قراردادها، مدیریت بحران، ساماندهی امور فنی و تنظیم مناسبات باشگاه با نهادهای بیرونی، اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، یک مدیر موفق با خود فرهنگ نظم، انضباط و پاسخگویی را به باشگاه وارد می‌کند. بسیاری از مشکلات مزمن باشگاه‌های بزرگ، نه از کمبود ظرفیت، بلکه از ضعف در ترتیبات اداری و اجرایی ناشی می‌شود. هنگامی که ساختارها شفاف نباشد، حدود مسئولیت‌ها مشخص نشود، فرآیندها استاندارد نباشد و تصمیمات بدون پیوست اجرایی اتخاذ شود، طبیعی است که باشگاه با تداخل وظایف، دوباره‌کاری، اتلاف منابع و فرسایش مدیریتی مواجه شود. حضور یک مدیر باتجربه می‌تواند به معنای استقرار همین نظم ضروری باشد؛ نظمی که در آن هر بخش جایگاه خود را می‌شناسد، تصمیمات مسیر اجرا پیدا می‌کنند، مسئولیت‌ها قابل سنجش می‌شوند و باشگاه از وضعیت روزمرگی فاصله می‌گیرد. این همان نقطه‌ای است که از یک مجموعه پرهوادار اما گرفتار آشفتگی، یک سازمان قابل اتکا و حرفه‌ای ساخته می‌شود.در چنین شرایطی حضور یک مدیر موفق حوزه صنعت کشور در حلقه اصلی سیاستگذاری و مدیریت باشگاه استقلال امیدهای زیادی را در بین هواداران استقلال ایجاد کرده است.

 

برچسب ها: استقلال ، تغییرات ، مدیر
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