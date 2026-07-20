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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۴
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کلاهبرداری سایبری با ترفند «عکس یادگاری»؛ پلیس فتا هشدار داد

کلاهبرداری سایبری با ترفند «عکس یادگاری»؛ پلیس فتا هشدار داد رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی با هشدار درباره شگرد جدید کلاهبرداران سایبری، گفت: دانلود برنامه «عکس یادگاری» می‌تواند به سرقت اطلاعات شخصی و بانکی کاربران منجر شود.

جوان آنلاین: سرهنگ اکبرمحمدجعفری روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت: مجرمان سایبری با ارسال پیام‌هایی مانند «چند تا عکس یادگاری داشتیم باهاشون یه برنامه ساختم، تو هم تو عکس‌ها بودی»، کاربران را فریب داده و آنها را به نصب برنامه‌های جعلی تحت عناوینی همچون «عکس یادگاری» ترغیب می‌کنند.

به گزارش مهر، وی افزود: این برنامه‌های مخرب پس از نصب، به‌صورت غیرمجاز به اطلاعات شخصی کاربران، تصاویر، فهرست مخاطبان و حتی داده‌های بانکی دسترسی پیدا می‌کنند.

رئیس پلیس فتای آذربایجان‌شرقی گفت: در برخی موارد، این نرم‌افزار‌ها به‌صورت خودکار همان پیام‌های فریبنده را برای سایر مخاطبان کاربر ارسال کرده و چرخه کلاهبرداری را گسترش می‌دهند.

وی ادامه داد: توصیه میگردد شهروندان از باز کردن لینک‌ها و نصب هرگونه برنامه‌ای که از طریق پیام‌رسان‌ها یا شبکه‌های اجتماعی ارسال می‌شود، خودداری کنند.

برچسب ها: کلاهبرداری ، سایبری ، پلیس فتا
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