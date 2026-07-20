کلاهبرداری سایبری با ترفند «عکس یادگاری»؛ پلیس فتا هشدار داد

رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی با هشدار درباره شگرد جدید کلاهبرداران سایبری، گفت: دانلود برنامه «عکس یادگاری» می‌تواند به سرقت اطلاعات شخصی و بانکی کاربران منجر شود.

جوان آنلاین: سرهنگ اکبرمحمدجعفری روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت: مجرمان سایبری با ارسال پیام‌هایی مانند «چند تا عکس یادگاری داشتیم باهاشون یه برنامه ساختم، تو هم تو عکس‌ها بودی»، کاربران را فریب داده و آنها را به نصب برنامه‌های جعلی تحت عناوینی همچون «عکس یادگاری» ترغیب می‌کنند.

به گزارش مهر، وی افزود: این برنامه‌های مخرب پس از نصب، به‌صورت غیرمجاز به اطلاعات شخصی کاربران، تصاویر، فهرست مخاطبان و حتی داده‌های بانکی دسترسی پیدا می‌کنند.

رئیس پلیس فتای آذربایجان‌شرقی گفت: در برخی موارد، این نرم‌افزار‌ها به‌صورت خودکار همان پیام‌های فریبنده را برای سایر مخاطبان کاربر ارسال کرده و چرخه کلاهبرداری را گسترش می‌دهند.

وی ادامه داد: توصیه میگردد شهروندان از باز کردن لینک‌ها و نصب هرگونه برنامه‌ای که از طریق پیام‌رسان‌ها یا شبکه‌های اجتماعی ارسال می‌شود، خودداری کنند.