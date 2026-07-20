جوان آنلاین: سلامت در اربعین یکی از مهم‌ترین مباحثی است که هر ساله مورد توجه قرار می‌گیرد و به همین منظور گروه‌های پزشکی متعددی در مسیر پیاده‌روی اربعین مستقر می‌شوند تا با پایش سلامت زائران حماسه پیاده‌روی اربعین، از بروز حوادث پزشکی و سلامتی در این ایام پیشگیری شده و در صورت بروز بیماری یا مشکل جسمانی برای زائران حضرت اباعبدلله‌الحسین (ع) هر چه سریع‌تر خدمات پزشکی و امدادی در اختیار آنان قرار گیرد. بسیج جامعه پزشکی هم یکی از مجریان اصلی حوزه سلامت اربعین است و همه ساله تعداد زیادی از پزشکان و گروه‌های پزشکی بسیجی برای سلامت در اربعین به عتبات عالیات می‌روند و به زائران حضرت اباعبدالله خدمت‌رسانی می‌کنند. به سراغ دکتر محمد حسین زارع‌زاده، مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور رفته‌ایم تا ببینیم اربعین امسال، بسیج جامعه پزشکی برای سلامت زائران اربعین چه برنامه‌هایی دارد.

آقای دکتر زارع‌زاده! همانطور که می‌دانید راهپیمایی بزرگ اربعین امسال حال و هوای خاصی دارد و با عنایت به شرایط جنگی و همچنین شهادت رهبر فرزانه انقلاب پیش‌بینی می‌شود حضور گسترده مردم و زائران حضرت اباعبدالله را داشته باشیم. بسیج جامعه پزشکی امسال برای حوزه سلامت زائران اربعین چه برنامه‌هایی دارد؟

طرح جامع اربعین ۱۴۰۵ با شعار محوری «اربعین خدمت به نیابت از امام شهید، قائد امت» ابلاغ شده‌است و امسال مرکز EOC (مرکز کنترل و هماهنگی عملیات) موکب‌های درمانی بسیج در درمانگاه فوق‌تخصصی باب‌الطوسی حرم مطهر حضرت علی (ع) ایجاد می‌شود. تمام رده‌های متولی بهداشت و درمان در سازمان بسیج مستضعفین برای برپایی این مراسم تعامل لازم را داشته‌اند و این حرکت عظیم با دبیری سازمان بسیج جامعه پزشکی و همکاری معاونت سلامت و دفاع زیستی و مؤسسه درمان بسیجیان شکل گرفته‌است. مرکز مذکور راهبری ۱۱۴ موکب ثبت‌شده برون‌مرزی در مسیر نجف تا کربلا را بر عهده خواهد داشت.

آیا در مرز‌های داخلی کشور هم موکب‌های سلامت پیش‌بینی شده‌است؟

بله در کنار این موکب‌های برون‌مرزی، بیش از ۷۴ موکب نیز در مناطق مرزی و جاده‌های مواصلاتی داخلی پیش‌بینی شده‌است. این مواکب در سه سطح خدماتی شامل درمانگاه عمومی (سطح یک)، درمانگاه تخصصی (سطح دو) و پلی‌کلینیک چندتخصصی (سطح سه) به زائران و مجاوران خدمت‌رسانی می‌کنند.

‌چه کسانی قرار است در این موکب‌ها به زائران خدمات سلامت را ارائه دهند؟

خصوص نیروی انسانی این مواکب باید گفت ترکیب جهادگران خادم در عملیات اربعین امسال از تمامی رشته‌های نظام سلامت کشور تأمین شده و حضور پزشکان فوق‌تخصص و متخصص در کنار پزشکان عمومی، دندانپزشکان، داروسازان، پرستاران و پیراپزشکان، جلوه‌ای از همدلی کادر درمان را به نمایش می‌گذارد.

چه تعدادی کادر پزشکی و درمان برای فعالیت در این موکب‌ها اعزام می‌شوند؟

این عملیات حاصل هم‌افزایی سپاه‌های استانی و دستگاه‌های متولی است و بیش از ۱۱ هزار نفر از بسیجیان جامعه پزشکی در حوزه‌های تخصصی و پشتیبانی برای نقش آفرینی در مأموریت بزرگ اربعین حسینی حضور خواهند داشت. همچنین بیش از ۲۰ هزار نفر به طور مشترک با معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت و مرکز مقاومت بسیج، توفیق حضور و زیارت در عتبات عالیات را خواهند داشت که از این تعداد، ۵۰۰ نفر در قالب گروه‌های امدادگر ۲ نفره با تجهیزات کامل در طول مسیر پیاده‌روی مستقر می‌شوند تا پوشش خدمات مواکب را گسترش دهند.

‌شما با سایر دستگاه‌های متولی سلامت در اربعین مانند هلال احمر یا گروه‌های جهادی چه تعاملاتی دارید؟

تعاملات گسترده‌ای با موکب‌های مردمی، گروه‌های جهادی، وزارت بهداشت، هلال‌احمر و سایر رده‌های درمانی نیرو‌های مسلح برقرار شده و پیش‌بینی می‌شود بیش از یک میلیون خدمت شامل ویزیت، تجویز دارو، خدمات بهداشتی، درمانی و بستری به زائران ارائه شود؛

و کلام پایانی...

این رویداد بزرگ‌ترین رویداد مذهبی جهان است و ضمن قدردانی از زحمات جهادگران جامعه سلامت کشور، برای همه خادمین این عرصه آرزوی توفیق دارم.