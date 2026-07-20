کد خبر: 1369942
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۰
جامعه » اخبار كلی

اعرافی: تسهیل ازدواج، تأمین مسکن و درمان ناباروری باید در اولویت باشد

1 مدیر حوزه‌های علمیه با تأکید بر اجرای سیاست‌های جمعیتی، گفت: تسهیل ازدواج، تأمین مسکن مناسب و حمایت از درمان ناباروری باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

جوان آنلاین: آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه در دیدار مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، که در شهر مقدس قم برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، بر جایگاه راهبری ستاد ملی جمعیت تأکید کرد و گفت: ستاد ملی جمعیت باید راهبری کند.

به گزارش مهر، مدیر حوزه‌های علمیه خواستار بررسی ویژه تجربه کشور‌هایی شد که در مدیریت پیامد‌های سالمندی و اصلاح روند‌های جمعیتی، نتایج موفقی به دست آورده‌اند.

وی حال تأکید کرد: موفقیت یک سیاست یا اقدام در کشوری دیگر، لزوماً به معنای اثربخشی همان سیاست در ایران نیست؛ ازاین‌رو، استفاده از تجربه‌های جهانی باید با شناخت دقیق فرهنگ، شرایط اجتماعی و اقتضائات بومی کشور همراه باشد.

آیت‌الله اعرافی همچنین تأمین مسکن مناسب را یکی از عوامل مهم و اثرگذار در سیاست‌های جمعیتی دانست و بر ضرورت اهتمام ویژه دستگاه‌های مسئول به این موضوع تأکید کرد.

وی آمادگی حوزه را برای همکاری‌های لازم در این زمینه را بسیار مهم دانست و نیز ضرورت همکاری مردم و همه دستگاه‌ها در تسهیل ازدواج و حل مشکلات در این زمینه و در مورد ناباروری مورد توجه قرار داد و اهتمام به رعایت مقررات شرعی را در همه فرایند‌ها مهم بر شمرد.

در ابتدای این دیدار، دبیر ستاد ملی جمعیت گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های این ستاد به مدیر حوزه‌های علمیه ارائه کرد و وضعیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی دستگاه‌های مسئول و برخی از مشکلات در مسیر طراحی برخی از مواد این قانون را تشریح کرد.

برچسب ها: آیت الله اعرافی ، ستاد ملی جمعیت ، قم
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

بدون شرح

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

کلنگ بمب را می‌زنید!

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

دهن‌کجی فوتبال به مردم

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

مرز‌های هوشمند با «سامانه سجاد»

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

انتقام فوتبال از سیاست

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

صلح می‌خواهید باید بجنگید!

بمثل ما اعتد وا

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

مزاحمت ترامپ برای تماشاگران فینال جام جهانی/ تدابیر امنیتی بی‌سابقه و صف‌های ۲ ساعته!

مراقب چوپان خائن تنگه باشیم

تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

غبیشاوی مربی استقلال شد

بابا از من می‌خواست برای شهادتش دعا کنم

مرگ دروغین برای فریب طلبکاران + گفت‌وگو با متهم

لاروخا شایسته قهرمانی 

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

۵۹۲ مصدوم و ۵۳ شهید بر اثر حملات دشمن آمریکایی به مناطقی از کشور

رفتار دو دیپلمات فرانسه در تهران غیرقابل قبول است

امریکا را در ۷ کشور منطقه فروکوفتیم

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

الزیدی: به ترامپ توصیه کردم به ایران حمله نکند

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

جغرافیای تنگه گویا است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!
همه در یک کشتی هستیم وحدت شرط پیروزی است
از قطعنامه تا تفاهم‌نامه
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار