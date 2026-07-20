اعرافی: تسهیل ازدواج، تأمین مسکن و درمان ناباروری باید در اولویت باشد

مدیر حوزه‌های علمیه با تأکید بر اجرای سیاست‌های جمعیتی، گفت: تسهیل ازدواج، تأمین مسکن مناسب و حمایت از درمان ناباروری باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

جوان آنلاین: آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه در دیدار مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، که در شهر مقدس قم برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، بر جایگاه راهبری ستاد ملی جمعیت تأکید کرد و گفت: ستاد ملی جمعیت باید راهبری کند.

به گزارش مهر، مدیر حوزه‌های علمیه خواستار بررسی ویژه تجربه کشور‌هایی شد که در مدیریت پیامد‌های سالمندی و اصلاح روند‌های جمعیتی، نتایج موفقی به دست آورده‌اند.

وی حال تأکید کرد: موفقیت یک سیاست یا اقدام در کشوری دیگر، لزوماً به معنای اثربخشی همان سیاست در ایران نیست؛ ازاین‌رو، استفاده از تجربه‌های جهانی باید با شناخت دقیق فرهنگ، شرایط اجتماعی و اقتضائات بومی کشور همراه باشد.

آیت‌الله اعرافی همچنین تأمین مسکن مناسب را یکی از عوامل مهم و اثرگذار در سیاست‌های جمعیتی دانست و بر ضرورت اهتمام ویژه دستگاه‌های مسئول به این موضوع تأکید کرد.

وی آمادگی حوزه را برای همکاری‌های لازم در این زمینه را بسیار مهم دانست و نیز ضرورت همکاری مردم و همه دستگاه‌ها در تسهیل ازدواج و حل مشکلات در این زمینه و در مورد ناباروری مورد توجه قرار داد و اهتمام به رعایت مقررات شرعی را در همه فرایند‌ها مهم بر شمرد.

در ابتدای این دیدار، دبیر ستاد ملی جمعیت گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های این ستاد به مدیر حوزه‌های علمیه ارائه کرد و وضعیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی دستگاه‌های مسئول و برخی از مشکلات در مسیر طراحی برخی از مواد این قانون را تشریح کرد.