کد خبر: 1369928
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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۰
جامعه » حوادث | انتظامی

قاتل فراری در قعر چاه دستگیر شد

اختلاف بر سر آبیاری زمین کشاورزی در شهری در شرق تهران به جنایت ختم شد و عامل قتل که در چاهی قدیمی پنهان شده‌بود، با ردیابی پلیس بازداشت شد.
آرمین بینا

جوان آنلاین: اختلاف بر سر آبیاری زمین کشاورزی در شهری در شرق تهران به جنایت ختم شد و عامل قتل که در چاهی قدیمی پنهان شده‌بود، با ردیابی پلیس بازداشت شد. 
ساعت ۱۰ صبح پانزدهم تیرماه، مسئولان یکی از بیمارستان‌های شرق تهران مرگ مشکوک مرد جوانی را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کردند. بررسی‌ها نشان می‌داد این مرد دو روز قبل بر اثر اصابت ضربه چاقو مجروح و برای درمان به بیمارستان منتقل شده‌بود، اما تلاش پزشکان برای نجات جانش بی‌نتیجه ماند. با اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران به همراه بازپرس ویژه قتل راهی بیمارستان شدند و تحقیقات جنایی آغاز شد. 
 اختلافی که به خون کشیده شد
تحقیقات کارآگاهان نشان داد ریشه این جنایت به اختلافی قدیمی میان دو خانواده بر سر نوبت آبیاری زمین‌های کشاورزی در شرق تهران بازمی‌گردد. بررسی‌ها حکایت از آن داشت که روز سیزدهم تیرماه، مقتول با مردی میانسال که مالک زمین مجاور بود، بر سر تقسیم آب درگیر شده و در جریان این نزاع، مرد میانسال را مورد ضرب و جرح قرار داده‌است. این درگیری با دخالت اطرافیان پایان یافت، اما ماجرا همان‌جا خاتمه پیدا نکرد. مرد میانسال پس از بازگشت به خانه، ماجرا را برای اعضای خانواده‌اش تعریف کرد و همین موضوع زمینه‌ساز درگیری دیگری شد که پایان تلخی داشت. 


 انتقامی که به قتل انجامید
ساعتی بعد، پسر ۳۷ ساله مرد میانسال به همراه داماد خانواده برای رویارویی با مقتول راهی محل شدند. در جریان این درگیری، پسر خانواده با چاقویی که همراه داشت، ضربه‌ای به قفسه سینه مقتول وارد کرد و عامل اصلی جنایت و داماد خانواده پس از حادثه از محل گریختند. کارآگاهان پلیس آگاهی پس از شناسایی عاملان درگیری، عملیات گسترده‌ای را برای دستگیری آنها آغاز کردند. کمتر از ۲۴ ساعت بعد، داماد خانواده بازداشت شد، اما عامل اصلی قتل همچنان متواری بود و تلاش پلیس برای یافتن او ادامه داشت. در حالی که بررسی‌های اطلاعاتی ادامه داشت، تماس یک زن مسیر پرونده را تغییر داد. او به مأموران گفت در خانه ویلایی یکی از بستگان متهم، صدای مردی را شنیده که احتمال می‌دهد همان قاتل فراری باشد. 
 مخفیگاه عجیب در عمق چاه
کارآگاهان با دریافت این اطلاعات و پس از هماهنگی قضایی، وارد خانه مورد نظر شدند. در نگاه نخست اثری از متهم دیده نمی‌شد، اما با بازرسی دقیق حیاط، مأموران متوجه شدند او برای فرار از دست پلیس، درون چاهی قدیمی که در گوشه حیاط قرار داشت، پنهان شده‌است. او پس از انتقال به پلیس آگاهی، در بازجویی‌ها به وارد کردن ضربه مرگبار اعتراف کرد. 


 فقط می‌خواستیم ادبش کنیم
متهم ۳۷ ساله در تحقیقات گفت: «وقتی پدرم با صورت زخمی به خانه آمد، نتوانستم خودم را کنترل کنم. همراه دامادمان رفتیم تا فقط او را تنبیه کنیم. چاقو را همیشه برای کار‌های کشاورزی همراهم داشتم. هنگام درگیری نفهمیدم چه شد که از آن استفاده کردم.» او درباره فرارش نیز گفت: «وقتی فهمیدم حال مقتول وخیم است، ترسیدم. بعد که شنیدم جانش را از دست داده، تصور کردم اگر مدتی مخفی بمانم، شاید بتوانم از شهر فرار کنم. به همین دلیل داخل چاه پنهان شدم، اما در نهایت پلیس مرا پیدا کرد.»
متهم در پایان با ابراز پشیمانی گفت: «یک لحظه عصبانیت زندگی چند خانواده را نابود کرد. من حتی سابقه کوچک‌ترین خلافی نداشتم، اما حالا به اتهام قتل بازداشت شده‌ام. از خانواده مقتول طلب بخشش می‌کنم و از همه می‌خواهم هنگام عصبانیت تصمیم نگیرند، چون ممکن است یک لحظه خشم، سرنوشت انسان را برای همیشه تغییر دهد.» تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد و متهم برای انجام بازجویی‌های تکمیلی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفته‌است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قاتل ، پلیس ، آبیاری
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