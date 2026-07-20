قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

جوان آنلاین: تحقیقات یک‌ماهه پرونده قتل نوجوان ۱۱ ساله در مشهد پایان یافت و متهم با اتهام قتل عمد، آدم‌ربایی و سرقت در آستانه محاکمه قرار گرفت.

پرونده قتل «ایلیا»، دانش‌آموز ۱۱ ساله مشهدی که شامگاه نخستین روز خردادماه امسال قربانی جنایتی تکان‌دهنده شد، پس از حدود یک ماه تحقیقات فشرده پلیس، بازپرس ویژه قتل، پزشکی قانونی و دادسرای مشهد، با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی ارسال شد. متهم ۲۳ ساله که ساعاتی پس از وقوع جنایت هنگام فرار بازداشت شد، اکنون باید در برابر قضات دادگاه به اتهام قتل عمد، آدم‌ربایی، سرقت مقرون به آزار و ایراد جراحات عمدی پاسخگو باشد.



پایان تحقیقات و آغاز مرحله محاکمه

با تأیید کیفرخواست از سوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، پرونده‌ای که از نخستین ساعات اعلام ناپدید شدن یک نوجوان ۱۱‌ساله با حساسیت ویژه در دستور کار پلیس و دستگاه قضایی قرار گرفته بود، وارد مرحله تازه‌ای شد.

حسن همتی‌فر، دادستان مشهد، اعلام کرده‌است تحقیقات پرونده با مشارکت پلیس آگاهی، اداره تشخیص هویت، پزشکی قانونی و بازپرس ویژه قتل، در مدت حدود یک ماه تکمیل شد و پس از احراز دلایل کافی علیه متهم، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان ارسال شد. به گفته او، متهم در این پرونده با اتهاماتی از جمله قتل عمد، آدم‌ربایی با اوصاف قانونی، سرقت مقرون به آزار و ایراد جراحات عمدی روبه‌رو است، اتهاماتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.

قتل ایلیا

شامگاه اول خردادماه ۱۴۰۵، «ایلیا» مانند بسیاری از هم‌سن‌وسالانش برای بازی به یکی از مراکز بازی‌های رایانه‌ای در بلوار شهید فلاحی مشهد رفته بود. ساعت به حدود ۷ عصر نزدیک می‌شد. خیابان شلوغ بود و رفت‌وآمد خانواده‌ها، مغازه‌ها و مراکز خرید، همه چیز را عادی نشان می‌داد. هیچ‌کس تصور نمی‌کرد دقایقی بعد، این کودک وارد مسیری شود که پایانش به یکی از تلخ‌ترین پرونده‌های جنایی ختم خواهد شد.

بر اساس تحقیقات قضایی، متهم ۲۳ ساله با نزدیک شدن به کودک و استفاده از یک بهانه، اعتماد او را جلب کرد. او با وعده خرید ساندویچ، «ایلیا» را از محل بازی خارج کرد و به سمت زمین‌های خلوت اطراف بزرگراه امام علی (ع) برد، منطقه‌ای که در آن ساعت، از دید رهگذران دور بود و این آخرین باری بود که این کودک زنده در انظار عمومی دیده شد.

نگرانی خانواده ایلیا

همزمان با گذشت زمان و بازنگشتن نوجوان، نگرانی خانواده آغاز شد. تماس با دوستان، جست‌و‌جو در مسیر‌های همیشگی و مراجعه به اطراف محل بازی نتیجه‌ای نداشت. هر دقیقه بر اضطراب خانواده افزوده می‌شد. وقتی تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند، موضوع به پلیس اعلام شد و پرونده نا‌پدید شدن نوجوان در دستور کار نیرو‌های انتظامی قرار گرفت، اما هنوز کسی نمی‌دانست «ایلیا» قربانی یک جنایت شده‌است.

تماس غیرمنتظره

در همان ساعات، مردی که برای مصرف مواد به حاشیه رودخانه خشک «کال چهل‌بازه» رفته بود، با صحنه‌ای غیرمنتظره روبه‌رو شد. او پیکر مجروح نوجوانی را مشاهده کرد و بدون اتلاف وقت، موضوع را از طریق تلفن همراه یکی از پاکبانان فضای سبز به اورژانس اطلاع داد. دقایقی بعد، امدادگران اورژانس در محل حاضر شدند و نوجوان را به بیمارستان طالقانی مشهد منتقل کردند. پزشکان برای نجات جان او تلاش کردند، اما شدت جراحات به اندازه‌ای بود که تلاش‌های درمانی نتیجه نداد و ساعتی بعد خبر تلخ مرگ نوجوان اعلام شد.

از بیمارستان تا صحنه جرم

همزمان با انتقال نوجوان به بیمارستان، مأموران انتظامی که در حال بررسی گزارش مفقودی بودند، با تماس اورژانس و مشخصات نوجوان مجروح، متوجه ارتباط دو پرونده شدند. دقایقی بعد، بازپرس ویژه قتل عمد نیز در بیمارستان حاضر و تحقیقات رسمی آغاز شد. کارآگاهان پلیس آگاهی پس از بررسی اولیه صحنه، جمع‌آوری آثار و مستندات و گفت‌و‌گو با شاهدان احتمالی، به این نتیجه رسیدند که با یک قتل عمد روبه‌رو هستند. قتلی که عامل آن پس از ارتکاب جنایت، تلفن همراه نوجوان را نیز با خود برده‌است. همین سرقت، نخستین سرنخ مهم پرونده را در اختیار کارآگاهان قرار داد. سرنخی که کمتر از چند ساعت بعد، مسیر فرار متهم را آشکار کرد.

شناسایی قاتل

کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی هنوز در حال بررسی صحنه جنایت بودند که نخستین سرنخ مهم به دست آمد. تلفن همراه «ایلیا» همراه پیکر او نبود. در همان دقایق ابتدایی، این احتمال مطرح شد که عامل جنایت پس از قتل، تلفن همراه نوجوان را نیز با خود برده‌است. همین موضوع، تحقیقات را وارد مرحله‌ای تازه کرد. گروه‌های تخصصی پلیس، همزمان با بررسی صحنه جرم و گفت‌و‌گو با شاهدان احتمالی، ردیابی فنی تلفن همراه را آغاز کردند. ساعت‌ها از وقوع جنایت نگذشته بود که نتیجه بررسی‌های فنی، مسیر تازه‌ای پیش روی تیم تحقیق قرار داد. داده‌های مخابراتی نشان می‌داد گوشی تلفن همراه مقتول از مشهد خارج شده و در مسیر استان سمنان در حال جابه‌جایی است.

بی‌سیم‌ها به صدا درآمد

با مشخص شدن مسیر حرکت گوشی، بازپرس ویژه قتل دستورات فوری برای هماهنگی میان واحد‌های انتظامی صادر کرد.

اطلاعات به تمامی پاسگاه‌ها و پلیس راه‌های مسیر ارسال شد. همزمان، مأموران پلیس آگاهی با بررسی تصاویر دوربین‌های شهری، مسیر احتمالی فرار متهم را بازسازی کردند. چند ساعت بعد، سرنخ تازه‌ای به دست آمد. بررسی‌ها نشان داد مرد جوان پس از سرگردانی در سطح شهر، خود را به پایانه مسافربری رسانده و بلیت اتوبوسی را که به سمت سمنان حرکت می‌کرد، خریداری کرده‌است.

پایان فرار در سبزوار

مختصات اتوبوس در اختیار واحد‌های عملیاتی قرار گرفت و مأموران پلیس آگاهی مشهد با همکاری پلیس سبزوار، عملیات متوقف کردن اتوبوس را طراحی کردند. اتوبوس هنوز به مقصد نرسیده بود که مأموران آن را متوقف کردند. افسران پلیس با در دست داشتن مشخصات متهم وارد اتوبوس شدند. مسافران که از ماجرا بی‌خبر بودند، با تعجب نظاره‌گر عملیات بودند. چند دقیقه بعد، مرد ۲۳ ساله بدون آنکه فرصت فرار پیدا کند، شناسایی و بازداشت شد.

بازگشت به مشهد

همزمان، بازپرس ویژه قتل دستور داد پیش از آغاز بازجویی‌های رسمی، متهم به محل وقوع جنایت منتقل شود تا صحنه حادثه بازسازی شود. کارآگاهان می‌خواستند روایت متهم را با آثار و شواهد موجود در صحنه جرم تطبیق دهند. بازسازی صحنه ساعت‌ها طول کشید. متهم در مسیر حرکت خود، محل رویارویی با نوجوان و محل رها کردن پیکر را برای تیم تحقیق تشریح کرد و کارآگاهان نیز همزمان جزئیات را ثبت و با یافته‌های فنی مقایسه کردند.

اعتراف به جنایت

پس از پایان بازسازی صحنه، بازجویی‌های تخصصی آغاز شد. به گفته مقام‌های قضایی، متهم که از مجرمان سابقه‌دار است، در جریان تحقیقات به قتل نوجوان و سرقت تلفن همراه او اعتراف کرد. او در اظهاراتش گفت که با نیت شوم پسر نوجوان را به قتل رسانده‌است. متهم گفت قربانی را از قبل نمی‌شناخته و تصمیم خود را همان روز گرفته است. همچنین گفت پس از ارتکاب جنایت، تلفن همراه نوجوان را برداشته و برای خروج از مشهد راهی پایانه مسافربری شده تا به استان سمنان برود و در یکی از رستوران‌ها مشغول کار شود که بازداشت شد. حالا با کامل‌شدن تحقیقات متهم باید مقابل هیئت قضایی محاکمه و مجازات شود.