دبیرکل جمعیت هلال‌احمر از آغاز عملیات امداد و درمان اربعین با حضور گسترده نیرو‌های عملیاتی، درمانی و داوطلب خبر داد: ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در شهر‌های زیارتی عراق به زائران در اربعین خدمت خواهند کرد.

جوان آنلاین: از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، دکتر میثم افشار دبیر کل جمعیت هلال‌احمر در مراسم رزمایش نیرو‌های عملیاتی اعزامی‌به اربعین حسینی با حضور تیم‌های امدادی عملیاتی و درمانی در جوار مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) با اعلام آمادگی کامل جمعیت برای خدمت‌رسانی به زائران گفت: امسال در عملیات محرم ۱۴۴۸، قریب به ۸۵۰۰ نفر از امدادگران، داوطلبان و طبیبان گردان در قالب تیم‌های بهداشتی و درمانی حضور دارند.

به گزارش تسنیم، وی با اشاره به زیرساخت‌های درمانی پیش بینی شده در کشور عراق افزود: بیش از ۲۲۰۰ مرکز درمانی و موکب درمانی از مرز‌ها تا نجف، کربلا و کاظمین راه‌اندازی خواهد شد. همچنین از این تعداد ۳۷ درمانگاه سطح ۳ معادل بیمارستان و حداقل ۵ بیمارستان تخصصی در عراق به زائران خدمات‌رسانی می‌کنند.

دبیر کل هلال احمر با یادآوری آمار خدمات‌رسانی در سال گذشته تصریح کرد: سال پیش، بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر ویزیت و خدمات درمانی دریافت کردند که امسال با عنایت الهی و همت نیروها، این میزان افزایش خواهد یافت.

افشار در پایان با اشاره به حضور نمایندگانی از جمعیت‌های هلال احمر شمال آفریقا و غرب آسیا که دعوت ایران را پذیرفته بودند، بر همبستگی بین‌المللی در این رویداد عظیم بشردوستانه تأکید کرد و اربعین را با تجمع ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفری، بزرگترین گردهمایی انسانی در تاریخ دانست و گفت که هلال احمر ایران همواره افتخار خدمت در این مسیر نورانی را دارد.