پلیس تهران از دستگیری عامل انتشار مطالب ضد‌میهنی در فضای مجازی و کشف سلاح غیرمجاز و قمه از وی خبر داد.

جوان آنلاین: در پی رصد‌های مستمر کارشناسان مرکز عملیات پلیس اطلاعات فاتب در فضای مجازی، فردی که با انتشار مطالب هنجارشکنانه و ضد‌میهنی درصدد تشویش اذهان عمومی و خدشه به امنیت روانی جامعه بود، شناسایی شد.

به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش، مأموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، متهم را در یک عملیات غافلگیرانه در محدوده میدان آرژانتین دستگیر کردند.

در بازرسی از متهم، یک قبضه قمه، یک قبضه سلاح غیرمجاز و سایر اقلام مرتبط کشف و ضبط شد. متهم پس از دستگیری، ضمن ابراز ندامت، اعتراف کرد که تحت تأثیر القائات شبکه‌های معاند اقدام به انتشار این مطالب کرده است.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ در پایان با تأکید بر اشراف اطلاعاتی و رصد مستمر فضای مجازی اعلام کرد: پلیس با هرگونه اقدام در راستای تشویش اذهان عمومی، توهین به ارزش‌های ملی و میهنی و تلاش برای برهم زدن امنیت روانی جامعه، برابر قانون برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد کرد.