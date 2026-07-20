جوان آنلاین: علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت اظهار کرد: تاکنون بیش از یک میلیون نفر در سامانه سماح برای سفر اربعین ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به نقش سامانه سماح در ساماندهی سفر‌های زیارتی افزود: یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های این سامانه، مدیریت و ساماندهی سفر زائران است و به همین دلیل به همه عزیزان توصیه کرده‌ایم مسیر‌هایی را انتخاب کنند که خلوت‌تر باشد و زمان سفر خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که بتوانند در کوتاه‌ترین زمان از فیض زیارت اربعین بهره‌مند شوند.

رشیدیان ادامه داد: در حال حاضر استان‌های تهران، خراسان رضوی و خوزستان رقابت تنگاتنگی در تعداد ثبت‌نام‌کنندگان دارند و این روند همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر مشارکت گسترده مردم از سراسر کشور گفت: در موضوع اربعین، همه استان‌ها مشارکت فعال دارند و این حرکت عظیم محدود به یک قشر یا مذهب خاص نیست.

وی همچنین از اعزام نیرو‌های داوطلب برای ارائه خدمات به زائران خبر داد و گفت: روز گذشته ۵۰ نفر از کارگزاران داوطلب برای حوزه امداد، راهنمایی و خدمات‌رسانی به‌عنوان گروه پیشرو اعزام شدند که در میان آنان برادران اهل سنت نیز حضور داشتند.