جوان آنلاین: حمید رضا خورشیدی روز دوشنبه به خبرنگار گفت: در ۴۸ ساعت آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایرنا، وی افزود: تا اواخر روز سه شنبه به ویژه در مناطق جنوبی و غربی در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید گاهی با گرد و خاک مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: همچنین از عصر امروز تا سه شنبه گاهی افزایش چشمگیر تندی وزش باد همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا با احتمال کاهش دید در مناطق جنوبی و غربی و تا حدی در مناطق مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، از روز چهارشنبه تا جمعه هفته جاری نیز با گذر موج بارشی از نیمه شمالی استان افزایش ابر و تندی وزش باد و در بعضی ساعت‌ها وقوع رگبار باران و رعد و برق در نیمه شمالی به ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

خورشیدی خاطرنشان کرد: آسمان تهران روز سه شنبه کمی ابری تا قسمتی ابری، وزش باد، در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید، گاهی گرد و خاک با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.

به گفته وی، آسمان تهران در روز چهارشنبه نیز صاف تا قسمتی ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید گاهی رگبار و رعد و برق با حداقل دمای ۲۷ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.