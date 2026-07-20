کد خبر: 1369878
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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۰
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گرمای تهران کاسته می‌شود

گرمای تهران کاسته می‌شود مدیرکل هواشناسی استان تهران از کاهش دو تا سه درجه‌ای دما تا پایان هفته در این استان به ویژه کلانشهر تهران خبر داد.

جوان آنلاین: حمید رضا خورشیدی روز دوشنبه به خبرنگار گفت: در ۴۸ ساعت آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایرنا، وی افزود: تا اواخر روز سه شنبه به ویژه در مناطق جنوبی و غربی در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید گاهی با گرد و خاک مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: همچنین از عصر امروز تا سه شنبه گاهی افزایش چشمگیر تندی وزش باد همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا با احتمال کاهش دید در مناطق جنوبی و غربی و تا حدی در مناطق مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، از روز چهارشنبه تا جمعه هفته جاری نیز با گذر موج بارشی از نیمه شمالی استان افزایش ابر و تندی وزش باد و در بعضی ساعت‌ها وقوع رگبار باران و رعد و برق در نیمه شمالی به ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

خورشیدی خاطرنشان کرد: آسمان تهران روز سه شنبه کمی ابری تا قسمتی ابری، وزش باد، در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید، گاهی گرد و خاک با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.

به گفته وی، آسمان تهران در روز چهارشنبه نیز صاف تا قسمتی ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید گاهی رگبار و رعد و برق با حداقل دمای ۲۷ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، هوای تهران ، گرمای هوا
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