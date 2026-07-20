جوان آنلاین: حمید رضا خورشیدی روز دوشنبه به خبرنگار گفت: در ۴۸ ساعت آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
به گزارش ایرنا، وی افزود: تا اواخر روز سه شنبه به ویژه در مناطق جنوبی و غربی در بعضی ساعتها وزش باد نسبتا شدید تا شدید گاهی با گرد و خاک مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: همچنین از عصر امروز تا سه شنبه گاهی افزایش چشمگیر تندی وزش باد همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا با احتمال کاهش دید در مناطق جنوبی و غربی و تا حدی در مناطق مرکزی پیشبینی میشود.
به گفته وی، از روز چهارشنبه تا جمعه هفته جاری نیز با گذر موج بارشی از نیمه شمالی استان افزایش ابر و تندی وزش باد و در بعضی ساعتها وقوع رگبار باران و رعد و برق در نیمه شمالی به ویژه در دامنهها و ارتفاعات پیشبینی میشود.
خورشیدی خاطرنشان کرد: آسمان تهران روز سه شنبه کمی ابری تا قسمتی ابری، وزش باد، در بعضی ساعتها وزش باد شدید، گاهی گرد و خاک با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد پیش بینی میشود.
به گفته وی، آسمان تهران در روز چهارشنبه نیز صاف تا قسمتی ابری و وزش باد در بعضی ساعتها وزش باد شدید گاهی رگبار و رعد و برق با حداقل دمای ۲۷ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد پیش بینی میشود.