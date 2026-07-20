کد خبر: 1369841
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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۶
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قاتل فراری پس از ۸ ماه در دام پلیس افتاد

قاتل فراری پس از ۸ ماه در دام پلیس افتاد معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، مخفیگاه عامل قتل شناسایی و متهم به همراه همدستش در عملیاتی ویژه دستگیر شدند.

جوان آنلاین: سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار کرد: در پی اعلام یک فقره تیراندازی منجر به جرح از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در محدوده جنوب‌غرب تهران، مأموران کلانتری ۱۷۹ خلیج فارس در محل حاضر شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد مردی ۵۳ ساله در پارکینگ محل کار خود هدف شلیک چند گلوله قرار گرفته و از ناحیه قفسه سینه، شکم و پاها مجروح شده است.

به گزارش مهر، وی افزود: مصدوم بلافاصله به بیمارستان فیاض‌بخش منتقل شد و در تحقیقات اولیه، فردی ۴۵ ساله را که از همشهریان وی و دارای سابقه کیفری بود، به‌عنوان عامل تیراندازی معرفی کرد. به گفته مصدوم، متهم به‌دلیل اختلافات مالی و شکایت‌های قبلی، بارها او را به قتل تهدید کرده بود و روز حادثه نیز با پوشاندن چهره خود وارد پارکینگ شده و پس از شلیک چند گلوله از محل متواری شده است.

سرهنگ نثاری تصریح کرد: کارآگاهان اداره دهم با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی، بررسی ارتباطات متهم و تحقیقات تخصصی جنایی، سرانجام مخفیگاه وی را در یکی از استان‌های همجوار تهران شناسایی کردند.

وی گفت: تیم عملیاتی پلیس پس از اخذ نیابت قضایی به محل اعزام شد و هنگام اجرای عملیات، متهم با یک دستگاه خودروی سواری قصد فرار داشت. مأموران با صدور دستور ایست، وی را متوقف کردند، اما راننده بدون توجه به اخطارها با سرعت از محل متواری شد. در ادامه و با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، کارآگاهان با شلیک به سمت خودروی متهم، موفق شدند خودرو را متوقف و راننده را دستگیر کنند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی خاطرنشان کرد: در ادامه عملیات و با راهنمایی فرد دستگیرشده، کارآگاهان وارد مخفیگاه متهم شدند و همدست وی را که در سرویس بهداشتی مخفی شده بود، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی در پایان گفت: با اعتراف صریح متهم و تکمیل مستندات پرونده، وی با قرار بازداشت موقت به اتهام قتل عمد برای ادامه تحقیقات در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

برچسب ها: قاتل فراری ، دستگیری ، فراجا
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