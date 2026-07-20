پزشکیان به ولایت اعتقاد راسخ دارد و باید از دولت حمایت شود

جوان آنلاین: حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت و تعزیت شهادت نازدانه سیدالشهداء حضرت رقیه (س) و خوشآمدگویی به پزشکیان، ریاستجمهور که در جلسه امروز شورایعالی قضایی، بهعنوان مهمان مدعو، حضور داشت، اظهار کرد: التزام به قانون، اعم از قانون اساسی و سایر قوانین و ایضاً مصوبات لازمالاجرا، به نفع همگان است. تحقق و گسترش عدالت و همچنین ارتقای امنیت، آرامش و رفاه مردم عموماً در گروی التزام و عمل به قانون است. همه ما مردم و کارگزاران باید خود را ملتزم به قانون بدانیم.
به گزارش مهر، رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت اهتمام به ضوابط حاکم بر ایام جنگ، بیان داشت: وقتی شرایط خاص و جنگی پیش میآید باید علاوه بر التزام به قانون و خصوصاً قوانین ناظر بر ایام جنگ؛ مصالح، اولویتها و فوریتهایی را نیز مدنظر قرار داد. بدیهی است که در ایام جنگ، مسائل و موضوعاتی پیش میآید که تصمیمگیری در قبال آنها، فوریت دارد و هیچگونه تأخیر و تعللی جایز نیست.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع تفویض اختیارات به مجریان و اِعمال نظارت بر آنها، تصریح کرد: در شرایط خاص و جنگی، عقلایی است که به مجریان، اختیاراتی تفویض شود تا امور را در نهایت سرعت و بدون تأخیر و تعلل، عملیاتی و اجرایی سازند. البته در کنار این تفویض اختیار، باید نظارت جامعی را اِعمال کرد تا خلل و خطایی حادث نشود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع حفظ وحدت و انسجام ملی اشاره و عنوان کرد: امامین انقلاب در طول ۴۷ سال مکرراً و مستمراً بر مقولهی حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی تاکید فرمودند. رهبری معظم انقلاب نیز در غالب پیامهایشان بالاخص پیام اخیرشان، بر اتحاد مقدس ملت ایران و اهمیت صیانت از آن تأکید و ابرام داشتند.
قاضیالقضات خاطرنشان کرد: قطعاً باید بیش از گذشته مراقبت کنیم تا مبادا وحدت و انسجام ملی ما مخدوش شود. نباید اجازه دهیم شیاطین جن و انس در صفوف مستحکم مردم ما رخنه کنند و به ایجاد افتراق و انشقاق بپردازند. باید بیش از گذشته مراقب مُرجفون، شایعهپراکنان، منافقین و نفوذیها باشیم. هم خودمان مراقبت کنیم و هم زیرمجموعههایمان را هوشیار کنیم و نهیب دهیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به شگردهای عناصر نفوذی و منافق، اظهار کرد: بدیهی است که یک فرد نفوذی و منافق با تابلوی دشمن به میدان نمیآید، بلکه او با پوشش و عنوان خودی، در داخل صفوف مؤمنین و ملت قرار میگیرد و تلاش میکند با نشر شایعات و طرح مسائل سست و بیپایه، مردم را به جان هم بیندازد و یا ناامید کند. تلاش نفوذی و منافق، معطوف بر سرگرم کردن مردم و مسئولان به مسائل بیاهمیت و غافل ساختن آنها از مسائل مهم است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای در بخش دیگری از سخنانش در این نشست، با بیان اینکه رئیسجمهور، انسان با اخلاصی است، اظهار کرد: دکتر پزشکیان، تمام همّ و غمّ خود را گذاشته است تا آنچه به نفع اسلام و ایران و مردم است، رقم بخورد. ما نیز باید نهایت کمک و مساعدت را به وی و مجموعه دولت داشته باشیم.
رئیس عدلیه عنوان کرد: آقای پزشکیان اعتقاد راسخ دارد که کلام رهبری معظم انقلاب، فصلالخطاب است و باید به نیروهای مسلح، نهایت کمک و مساعدت را انجام داد. ما این موضع رئیسجمهور را میستاییم.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر خـونخواهی و انتقام از دشمن، گفت: اینکه مردم مبعوثشده، در کف میدان و خیابان، بر ضرورت ادامه جهاد و جنگ با دشمن متجاوز و غدّار تأکید دارند و عَلم خونخواهی برافراشتهاند، حتماً موضعی حقمدارانه است و ما مسئولان نیز باید بر این موضع، اصرار و ابرام ورزیم در این مورد هیچ اختلاف نظری بین مقامات کشور وجود ندارد که دشمن آمریکایی ما به هیچ وجه قابل اعتماد نیست؛ ما در برابر او کوتاه نمیآییم و تا پای جان ایستادگی میکنیم.
رئیس دستگاه قضا به مبحث تابآوری مردم نیز اشاره کرد و افزود: از سویی دیگر و در عین اینکه باید بر موضع استمرار جهاد و مقابله با دشمن آمریکایی تاکید ورزیم، مطالبه دیگری نیز وجود دارد که ضروری است به وضعیت معیشتی مردم و تابآوری آنها نیز توجه جدی داشته باشیم؛ این موضع هم از سر حق و حقمداری است. همین مردم مبعوثشده که در کف خیابان حضور مستمر و دشمنشکن دارند، این مطالبه و دغدغه را نیز دارند که چرا گرانی وجود دارد؟
قاضیالقضات خاطرنشان کرد: مردم برای ما مسئولان، محرم هستند و ما موضوع پنهان و مکتومی با مردم نداریم؛ اینکه برخی مسائل در مقاطعی با مردم در میان گذاشته نمیشود، برای آن است که دشمن سوءاستفاده نکند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: من شهادت میدهم که دکتر پزشکیان مخلصانه در حال خدمت به مردم و نظام است. اینکه رئیسجمهور در سخنانش از موانع میگویند، به هیچ وجه به معنای ناامیدی نیست، بلکه میخواهند از ما مسئولان در سایر قوا، استمداد بطلبند و بر همه ما فرض است تا به رئیسجمهور و مجموعه دولت کمک کنیم.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اکنون شرایط سختی حاکم است و همه ما موظف و مکلفیم به دولت کمک کنیم تا در اداره امور کشور و کمک به قوای مسلح، کوچکترین خلل ایجاد نشود.
رئیس عدلیه عنوان کرد: هیچکدام از بخشهای حاکمیت، بویژه دولت و شخص رئیسجمهور کوچکترین تردیدی در ادامه مبارزه با دشمن غدّار ندارند، لکن تاکید رئیسجمهور آن است که در عین توجه به امر مبارزه باید به مقولهی تابآوری مردم و مسائل معیشتی مردم نیز توجه کنیم. ایستادگی ما در برابر دشمن متجاوز، هزینه دارد و باید این هزینه را بپذیریم.
قاضیالقضات خاطرنشان کرد: آقای پزشکیان به بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی اعتقاد راسخ دارد و من شاهد هستم که ایشان در جلسات مختلف و متعدد با متنفذین و معتمدین مردم، مدام بر امر استفاده از استعدادهای مردمی جهت پیشبرد امور و غلبه بر مشکلات، تاکید میورزند.