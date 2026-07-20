کد خبر: 1369831
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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۵
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پورجمشیدیان:

افزایش مرز‌های اربعینی به ۸ مرز؛ صدور بیمه زائران با قیمت ثابت و یکسان

افزایش مرز‌های اربعینی به ۸ مرز؛ صدور بیمه زائران با قیمت ثابت و یکسان رئیس ستاد مرکزی اربعین از طرح افزایش مرز‌های اربعینی به ۸ مرز در سال آینده خبر داد و با تأکید بر ارائه بیمه یکسان برای همه زائران، از سازوکار‌های اختصاصی تأمین ارز گفت.

جوان آنلاین: علی‌اکبر پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین در صبح امروز در جلسه شورای عالی ستاد اربعین با اشاره به ثبت‌نام قریب به یک میلیون نفر در سامانه سماح گفت: موضوع بیمه زوار به صورت یکسان و با قیمت ثابت برای همه زائران انجام می‌شود تا در صورت بروز مشکل، از خدمات بیمه استفاده کنند. از این رو، بیمه حتی برای اتباع خارجی که به صورت قانونی در کشور ما حضور دارند نیز صادر می‌شود.

وی افزود: رادیو اربعین مانند سال‌های قبل کار خود را آغاز کرده است و مهم‌ترین ابزار ارتباطی ما با زائران، دستگاه‌ها و مواکب، همین رادیو است. همچنین یک کانال اطلاع‌رسانی متعلق به ستاد اربعین وجود دارد که اطلاعیه‌ها و مطالب لازم از طریق این دو رسانه به زائران اعلام می‌شود.

پورجمشیدیان درباره تأمین ارز تصریح کرد: ارز اربعین با سازوکارهای اختصاصی خود، مقدار کافی ارز را در اختیار زائران قرار می‌دهد و همه کمیته‌های ستاد مرکزی اربعین نیز در حیطه مأموریت‌های خود، اطلاع‌رسانی‌های لازم را از طریق رسانه‌ها انجام می‌دهند.

برگزاری همایش های بین المللی در عراق

وی در خصوص برنامه‌های جهانی اربعین اظهار داشت: دو همایش بزرگ علمی با همکاری عراق برگزار می‌شود؛ یکی همایش علمای اهل سنت و شیعه در بغداد با موضوع «الحسین سبط النبی» که علما از هر دو مذهب در آن شرکت دارند و دیگری همایشی در کربلای معلی با موضوع «اربعین و همبستگی اسلامی».

مرزهای اربعینی سال آینده افرایش می‌یابند

رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به پیش‌بینی‌های سال آینده برای جلوگیری از ازدحام و تسهیل عبور مردم از مرزها گفت: تلاش داریم مرزهای جدیدی را به 6 مرز فعلی اضافه کنیم. امسال به صورت آزمایشی مرز چذابه در ایلام و شهرستان دهلران باز می‌شود و اگر نتیجه مطلوب باشد، برای سال‌های آینده به صورت رسمی اعلام خواهد شد. همچنین مرز سومار در استان کرمانشاه که ماهیت اقتصادی دارد، شرایط عبور آزمایشی و محدود مردم بومی منطقه را فراهم می‌کند. بدین ترتیب، تعداد مرزهای اربعینی ما از سال آینده به ۸ مرز افزایش خواهد یافت.

وی در توصیه‌هایی به زائران خاطرنشان کرد: امسال مردم به نیابت از رهبر شهیدمان و همه شهدای جنگ‌های اخیر در این مراسم شرکت می‌کنند. هدف اساسی امسال، تشکر از مردم و دولت عراق است که حماسه بزرگی خلق کردند و به صورت عملی انسجام و وحدت را به نمایش گذاشتند.

زائران سفر اربعین را کوتاه کنند

پورجمشیدیان ادامه داد: با توجه به گرما و برای ایجاد فرصت برای سایر زائران، زمان سفر را طوری مدیریت کنید که در کوتاه‌ترین مدت ممکن زیارت انجام شود. توصیه دیگر این است که زائران از تمام ظرفیت مرزها استفاده کنند، چرا که همه مرزها در بهترین شرایط آماده‌سازی شده‌اند.

وی تأکید کرد: زائران حتماً گذرنامه خود را به موقع تهیه کنند و توجه داشته باشند که گذرنامه‌ها باید حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشند؛ لذا قبل از سفر تاریخ انقضای آن را چک کنند. همچنین زائران توجه کنند که در زمان خروج از مرز، مهر خروج روی گذرنامه درج شود، در غیر این صورت در کشور عراق و ایران با مشکل مواجه خواهند شد.

فراهم شدن امکان خرید بلیت بازگشت زائران

رئیس ستاد مرکزی اربعین درباره حمل‌ونقل بیان کرد: امکان خرید بلیت بازگشت اتوبوس فراهم شده و برای استان‌های قم، اصفهان و تهران فرصتی ایجاد شده است تا هم بلیت رفت و هم بلیت برگشت خریداری شود که این امر به مدیریت بهتر سفر کمک می‌کند.

وی در پایان یادآور شد: نکته دیگر احترام به قوانین کشور عراق است. محبت و دوستی میان دو ملت آن‌قدر زیاد شده که گاهی تصور می‌شود در کشور خودمان هستیم، در حالی که عراق قوانین و آداب خاص خود را دارد. لذا خواهشمندیم احترام به قوانین و مقررات کشور عراق حفظ شود. مبنای این گفته‌ها، اطلاع‌رسانی رسمی ستاد مرکزی اربعین است و اصلی‌ترین مرجع برای دریافت اطلاعات، رادیو اربعین است که بیشترین ارتباط را با ستاد دارد.

گفتنی است همه اتباع می توانند در سامانه سماح ثبت نام کرده و از خدمات سامانه بهره مند شود و با مراجعه به دفاتر کفالت سند کفالت دریافت کنند. خروح اتباع افغانستانی از مرز شلمچه انجام می‌شود. همچنین در خصوص کارپوتاژ خودروها با توجه به شرایط و مقررات کشور عراق در ایام اربعین ممنوع است.

برچسب ها: علی اکبر پورجمشیدیان ، اربعین ، سفر اربعین
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