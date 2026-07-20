جوان آنلاین: محمد زینلی، درباره افزایش حیوانگزیدگی در کشور، گفت: آمار حیوانگزیدگی از ۴۱۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ به ۴۴۵ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
به گزارش مهر، وی درباره مسئولیت دستگاههای مختلف در کنترل حیوانات پرسهزن، افزود: واکسیناسیون سگهای گله و سگهای خانگی بر عهده سازمان دامپزشکی است، اما مدیریت و کنترل سگهای پرسهزن بر عهده سازمان شهرداریها و دهیاریها قرار دارد.
زینلی با بیان اینکه هماهنگی میان دستگاههای مسئول وجود دارد، ادامه داد: جلسات متعددی با سازمان شهرداریها و سازمان دامپزشکی برگزار شده و برنامههایی مانند زندهگیری، عقیمسازی، واکسیناسیون و در صورت نیاز مرگ آرام حیوانات در دستور کار قرار دارد، اما اجرای کامل این برنامهها نیازمند تامین اعتبار است.
وی افزود: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد کمبود منابع مالی موجب شده اجرای این برنامهها با محدودیت روبهرو شود، هرچند افزایش آمار حیوانگزیدگی را نمیتوان صرفاً ناشی از افزایش جمعیت سگهای پرسهزن دانست.
رئیس اداره بیماریهای زئونوز وزارت بهداشت، یکی دیگر از دلایل افزایش حیوانگزیدگی را افزایش تمایل مردم به نگهداری حیوانات خانگی عنوان کرد و گفت: گربهگزیدگی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته و از حدود ۳۰ هزار مورد به نزدیک ۳۸ هزار مورد رسیده است.
وی افزود: افزایش تمایل به نگهداری گربه در منازل و حتی غذا دادن به سگها و گربههای پرسهزن در پارکها و معابر از عوامل موثر در افزایش تماس انسان با حیوانات است.
زینلی تاکید کرد: از نگاه وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و شهرداریها، غذا دادن به حیوانات پرسهزن اقدام درستی نیست و باید از آن پرهیز شود.
وی درباره ضرورت اصلاح قوانین نیز گفت: بازنگری در مقررات مربوط به غذا دادن به حیوانات پرسهزن در پارک ها و همچنین ساماندهی این حیوانات در دستور بررسی دستگاههای مسئول قرار دارد تا از افزایش مخاطرات بهداشتی جلوگیری شود و ما تاکید داریم باید قانونی تعبیه شود که غذا دادن به حیوانات در فضاهای عمومی از جمله پارک ها و بوستان مشمول برخوردهای قانونی که مصوب خواهد شد، بشود.
رئیس اداره بیماریهای زئونوز وزارت بهداشت در پاسخ به این پرسش که آیا ضدعفونی کردن زخم با الکل و بتادین کافی است، هشدار داد: خیر. بر اساس گزارشهای سازمان دامپزشکی، در برخی مناطق کشور گربههای هار نیز شناسایی شدهاند و هرگونه خراش یا گزش حیوان باید جدی گرفته شود.
وی تصریح کرد: ضدعفونی کردن زخم بهتنهایی کافی نیست و افراد باید در اولین فرصت به مراکز پیشگیری و درمان هاری مراجعه کنند تا بر اساس دستورالعملهای تخصصی، درباره شستوشوی زخم، واکسیناسیون و در صورت نیاز تزریق ایمونوگلوبین ضد هاری تصمیمگیری شود.
رئیس اداره بیماریهای زئونوز وزارت بهداشت با هشدار نسبت به باورهای نادرست درباره انتقال هاری، گفت: بسیاری تصور میکنند تنها گاز گرفتن موجب انتقال هاری میشود، در حالی که خراش یا پنجه کشیدن سگ و گربه نیز میتواند بیماری را منتقل کند.