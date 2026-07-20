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تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۴
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ثبت اعلام آمادگی حج ۱۴۰۶ برای اولویت‌های جدید آغاز شد

ثبت اعلام آمادگی حج ۱۴۰۶ برای اولویت‌های جدید آغاز شد حج و زیارت اعلام کرد: زائران در ادامه مرحله اعلام آمادگی حج تمتع ۱۴۰۶، دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری تا ۳۰ آذر ۱۳۸۶ می‌توانند از امروز دوشنبه ۲۹ تیر، آمادگی خود را در سامانه "حج من" ثبت کنند.

جوان آنلاین: مرحله اعلام آمادگی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ از روز ۲۱ تیرماه به‌صورت سراسری در سامانه «حج من» به آدرس my.haj.ir آغاز شده و تا کنون حدود ۵۰ هزار نفر متقاضیان نسبت به ثبت اعلام آمادگی خود اقدام کرده‌اند.

به گزارش مهر، در روزهای گذشته از این مرحله ، اولویت ثبت اعلام آمادگی ابتدا صرفاً برای زائرانی فراهم شد که در کاروان‌های حج تمتع سال ۱۴۰۵ نام‌نویسی کرده بودند، اما به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، امکان اعزام و تشرف به سرزمین وحی را پیدا نکردند.

سپس از روز شنبه ۲۷ تیرماه اولویت برای دارندگان قبوض تا ۳۰مهر ماه نیز بازگشایی شد و از امروز اولویت های جدید نیز می‌توانند ثبت اعلام آمادگی کنند.

صرفا این ظرفیت جدید برای استانهایی بازگشایی می‌شود که دارای ظرفیت خالی می باشد.

برای اولویت های قبلی نیز پیامک اطلاع‌رسانی ارسال و از آنان برای ثبت اعلام آمادگی دعوت به عمل آمد.

از سایر اولویت‌ها نیز مطابق جدول زمان‌بندی، از طریق اطلاعیه‌های بعدی دعوت خواهد شد.

تاکید می‌شود متقاضیان پیش از ثبت اعلام آمادگی، نسبت به به‌روزرسانی اطلاعات فردی و اطلاعات حساب بانکی خود در سامانه «حج من» اقدام کنند.

پس از پایان مرحله اعلام آمادگی، متقاضیان باید با مراجعه به پزشکان معتمد مرکز پزشکی حج و زیارت، معاینات و ارزیابی‌های پزشکی را انجام دهند تا استطاعت جسمانی آنان برای تشرف به حج تمتع ۱۴۰۶ بررسی و تأیید شود. زمان مراجعه به پزشک و نوع آزمایش‌های مورد نیاز نیز متناسب با شرایط هر متقاضی، از طریق پیامک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پس از تأیید استطاعت جسمانی، مراحل بعدی ثبت‌نام شامل انجام پیش ثبت‌نام و سپس ثبت نام قطعی و انتخاب کاروان تا تکمیل فرآیند نام‌نویسی و پرداخت هزینه‌های مربوط، براساس برنامه زمان‌بندی و اطلاعیه‌های بعدی سازمان حج و زیارت اطلاع‌رسانی و انجام خواهد شد.

برچسب ها: سازمان حج و زیارت ، حج تمتع ، ودیعه
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